Sánchez reprocha la crispación de Feijóo y su silencio cómplice con Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado este sábado en Mérida el Congreso Regional Extraordinario del PSOE extremeño en el que Miguel Ángel Gallardo ... será ratificado como nuevo secretario general del partido, en sustitución de Guillermo Fernández Vara. El acto ha servido también para despedir al expresidente autonómico, que deja el cargo en la formación tras una dilatada carrera política, y dar la bienvenida a Gallardo, quien fuera alcalde de Villanueva de la Serena (Badajoz) durante 21 años y presidente de la diputación pacense.

Sánchez ha repasado las dos legislaturas de Fernández Vara (2015-2023) al frente de la Junta y su «enorme tarea» de reindustrializar la región en este periodo. Tras esta introducción, se ha metido en arena de política nacional y ha valorado «los principios y el trabajo» de la formación para afrontar el presente y el futuro de la sociedad. «Nuestro proyecto está centrado en el crecimiento económico y empleo, la lucha contra la desigualdad y la convivencia social», ha destacado el líder socialista.

«Muchas veces cuando escucho a la derecha pienso: España va rompiendo todos los récords de empleo, crecemos más que la zona euro mientras que la derecha, el PP y Vox y sus gobiernos reaccionarios, solo crecen en toxicidad. Ellos embarran y se mimetizan en una internacional ultraderechista, desde Estados Unidos, Brasil y Argentina hasta Europa, que solo quiere destruir las políticas de progreso».

Sánchez ha admitido que la crispación política y la polarización ideológica se ha instalado en la agenda diaria, pero con matices. «Existe una polarización, pero es asimétrica. Hay unos que insultan y otros que somos insultados y sufrimos ataques a nuestras sedes. Por ejemplo, (Alberto Núñez) Feijóo dijo que no venía a insultar a la política nacional y no solo no lo ha hecho, sino que ha dado la callada por respuesta en casos como el de (Isabel Díaz) Ayuso», ha criticado.

Finalmente, el presidente del Ejecutivo ha planteado una cuestión de fondo a los asistentes al congreso regional extremeño. «¿Cómo respondemos ante este desafío, a la mentira como forma de hacer política? El único objetivo que tienen es desmovilizar al electorado progresista, por eso es más necesario que nunca la unidad, la paciencia para no caer en sus provocaciones y la templanza», ha pedido Sánchez a los presentes.