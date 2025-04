La comunicación, un deber universitario

Toda persona tiene derecho a formar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el ... progreso científico y en los beneficios que de él resulten». La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, como un ideal común para todos los pueblos, es un documento que marca un hito en la historia y refleja la importancia comunicativa que adquiere la universidad como fuente y canal divulgativo.

En el actual escenario de mediamorfosis, desintermediación, interactividad, hiperconectividad y proliferación de múltiples audiencias, se debe considerar la paradoja de que la red de redes es solo una biblioteca universal que fomenta la accesibilidad y la participación,pero donde se entremezcla la veracidad con la infoxicación, desinformación e información líquida, provocando una crisis informacional en lo que respecta a la divulgación científica.

Con todo, se torna imprescindible crear desde la comunicación científica, y desde instituciones como la Universidad de Extremadura (UEx), modelos estratégicos que fomenten la generación de contenido para la apropiación significativa de las competencias intelectuales, sociales y éticas, necesarias para interactuar con la información y recrearla de un modo crítico y emancipador, que dé como resultado saber entender e interpretar la ciencia.

Como no puede entenderse de otra forma, este compromiso entre el binomio ciencia y sociedad empieza en la UEx en sus aulas. La aprobación para la implantación en el seno de la comunidad universitaria de los títulos de Comunicación Audiovisual en el curso 1999-2000 y de Periodismo en el curso 2018-2019, demostró este firme apoyo hacia el fortalecimiento de la dimensión comunicativa de la sociedad extremeña y el apoyo a la transferencia del conocimiento.

Reforzar la comunicación con el resto de agentes sociales es uno de mis objetivos

Además, el compromiso social de las universidades para contribuir a crear una ciudadanía cada vez más crítica y participativa pasa por la necesidad de seguir innovando en la gestión de la información que estas instituciones educativas generan. En este punto, la UEx ha venido apostando por el diseño y fortalecimiento de sus estructuras comunicativas para difundir los avances que se consiguen en el seno de los centros universitarios; progresos científicos y tecnológicos que impulsan a la institución, pero que, sobre todo, aportan valor añadido a la comunidad extremeña.

Se trata, además, de una responsabilidad social que aumenta año tras año con la proliferación de actividades y de proyectos que involucran de lleno a la sociedad en su construcción. Son ya habituales citas que se celebran de manera conjunta entre los científicos y los ciudadanos como 'La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras', 'La semana de la ciencia' o incluso, yendo más allá, 'La ventana de la ciencia', programa de radio hecho por reclusos en y desde Centro Penitenciario de Badajoz. Todas ellas iniciativas de divulgación científica que van de lo local hasta lo internacional y cuyo objetivo radica en comunicar y hacer partícipe a la población de todo lo que se hace y genera en la universidad.

El conocido divulgador científico Manuel Toharia (2010) definía en La Cuestión Universitaria a la institución docente como un ente que no solo debe apostar por educar e investigar de forma excelente, sino que es igualmente importante comunicar a la sociedad su labor. «La universidad debiera ser una especie de adalid a la hora de concienciar a la población en general, y muy especialmente a los que no pasan por sus aulas, acerca de los incesantes progresos del saber humano. Una labor de culturización global que es cada vez más urgente, y al tiempo exigente, en un momento histórico como el que vivimos, desde hace unos decenios, en el que los conocimientos científicos y tecnológicos crecen exponencialmente». Hablaba Toharia de que, si la universidad no lidera ese proceso, o no lo promueve decisivamente, el fruto de su trabajo quedará inane en su mayor parte. A día de hoy, resulta evidente que la trasparencia informativa es una base primordial y estratégica a la hora de asentar las relaciones de confianza con el entorno.

Precisamente, por todo ello, reforzar la comunicación, el diálogo y la visibilidad de la institución docente con el resto de los agentes sociales es uno de mis objetivos en este mandato como rector de la UEx. Hoy, en un mundo complejo en el que la comunicación está influida por las redes sociales, las noticias falsas, los sesgos y el fenómeno conocido como posverdad, es necesaria la fuerza, la presencia y el trabajo de una buena cantera de periodistas de raza que cuenten con una administración dispuesta a diseñar estrategias que contribuyan, con sus estructuras y políticas, a verificar los datos y las noticias y a ofrecer información veraz contrastada. Ciencia y Periodismo se convierten, por tanto, en el instrumento perfecto para que, desde instituciones como las que dirijo, consigamos acabar con esta etapa de bulos y fake news y podamos desdibujar la terrible infodemia que desconecta audiencias y nos resta libertad y democracia a toda la sociedad.