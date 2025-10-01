HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Selectividad 2026

PAU 2026 en Extremadura: estas son las fechas confirmadas

Ya es oficial: aprobadas las fechas de la PAU 2026 y cómo se organizarán las pruebas en Extremadura

Judit Molina

Judit Molina

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:10

Con el inicio del curso escolar, muchos alumnos de segundo de bachillerato ya comienzan a pensar en su futuro universitario y en las opciones que desean estudiar el próximo año. Para acceder a la universidad, deberán superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un examen clave que marca el paso hacia la educación superior.

La Comisión Organizadora de la PAU ha celebrado recientemente una reunión en Badajoz para planificar el desarrollo de los exámenes del curso 2025-2026. Durante el encuentro, los responsables aprobaron las fechas oficiales de las pruebas, así como las instrucciones generales que regirán las coordinaciones de cada materia.

Fechas de la PAU 2026 en Extremadura

La convocatoria ordinaria de la PAU se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que la extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026. Estas fechas mantienen la línea de homogeneización en horarios, duración y estructura de las pruebas, reforzando la seguridad y confianza de los alumnos durante los exámenes.

Además, la Comisión ha dado luz verde a los nombramientos de los coordinadores de cada materia, tanto del ámbito universitario como de secundaria, que serán formalizados en los próximos días mediante resolución rectoral. Las instrucciones aprobadas consolidan las adaptaciones introducidas en la convocatoria anterior y garantizan criterios de evaluación claros y uniformes.

Los miembros de la comisión mixta, integrada por representantes de la Universidad y de la Consejería de Educación, valoran positivamente la experiencia del curso pasado y confían en que la PAU 2026 se desarrollará con la misma normalidad y eficacia, contribuyendo a unos resultados satisfactorios para todos los estudiantes.

