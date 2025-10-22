¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad

Más de 250 trabajadores de Administración General han demandado a la Junta en los juzgados de lo Social para exigir que les abone la indemnización que consideran que les corresponde por cese. Pero en las dos primeras sentencias ya dictadas, la justicia da la razón a la Junta y avala el impago de las indemnizaciones a trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad en el proceso de estabilización.

Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Durante las noches de finales del mes de octubre y principios de noviembre, los aficionados a la astronomía tienen la oportunidad de disfrutar de un espectáculo celeste: el paso del cometa C/2025 A6, conocido como Lemmon.

Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos

Alrededor de 100 personas abarrotaron en la mañana del martes la sala de la sede de la Cámara de Comercio en Navalmoral en la presentación del proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura).

Identifican los restos de otros tres extremeños más represaliados en Orduña

Diecisiete familias extremeñas han podido recuperar los restos de sus familiares a quienes la dictadura franquista envió a la prisión de Orduña (Vizcaya). Allí fallecieron tras vivir en condiciones infrahumanas y fueron enterrados en fosas entre finales de la Guerra Civil y primeros años de la posguerra. Esta mañana se ha comunicado a familias de Extremadura la identificación de los restos de las tres últimas personas. Son los de Manuel Guillén Expósito, de Badajoz; Miguel Fuertes Molina, de Mirandilla, al lado de Mérida, y Antonio Monge Crucera, de Medellín.

Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros

José Ángel Calle Grajera recibe el reconocimiento de su localidad natal. El Ayuntamiento de Villafranca ha aprobado, por unanimidad de los grupos políticos, que el exalcalde emeritense reciba la distinción de Hijo Predilecto. Calle nació en el municipio de Tierra de Barros el 10 de noviembre de 1950 y la distinción la recibe «por su trayectoria educativa, política y social».

