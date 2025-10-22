Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Durante las noches de finales del mes de octubre y principios de noviembre, los aficionados a la astronomía tienen la oportunidad de disfrutar de un espectáculo celeste: el paso del cometa C/2025 A6, conocido como Lemmon.

Este cometa apareció en enero y rápidamente se convirtió en el candidato al mejor cometa de 2025, ya que probablemente ningún otro cometa alcanzará ese brillo este año. El mejor período para ver este astro desde el hemisferio norte, y por tanto desde la Península Ibérica, comenzó a mediados de octubre y durará hasta principios de noviembre. Esto ha hecho que los amantes de la fotografía y la astronomía estén estos días muy pendientes del firmamento.

Es visible durante las noches con un cielo despejado y oscuro. Son ya muchas las personas que han podido disfrutar de este fenómeno desde Extremadura, a pesar de que las últimas jornadas se ha registrado una nubosidad intensa.

Uno de los afortunados en verlo y captarlo sobre el cielo extremeño ha sido Lucas Martín, miembro de la Asociación Astronómica de Plasencia 'Mintaka'. Tras llevar varios jornadas tratando de observarlo, Martín pudo por fin fotografiarlo este martes por la noche desde la localidad cacereña de Casas de Millán. Aunque el día estaba nublado, pudo deleitarse con el espectáculo que proporciona Lemmon justo al anochecer. «A pesar de que el pronóstico meteorológico no acompañaba, tuvimos la suerte de que sobre las 20.15 horas el cielo comenzó a despejarse, se abrieron claros y pudimos tomar imágenes», explica.

Martín, también responsable de los apartamentos rurales Los Naranjos Eco Home, sube con frecuencia a la terraza de estos alojamientos turísticos para observar el cielo. Allí planta su equipo de telescopios y bucea en la bóveda celeste. «Llevaba días detrás de este cometa, pero no fue hasta la noche de este martes cuando se ha dejado ver», apunta. En el momento de la observación, Martín estaba acompañado de varios huéspedes ingleses interesados en la astronomía. «Tenemos uno de los cielos más limpios y con menos contaminación lumínica de España. Eso es una fortuna inmensa. Además, por suerte, también dispone de unas condiciones meteorológicas especiales: es uno de los cielos que registra un mayor número de días al año despejado», incide.

Ampliar Foto del cometa Lemmon tomada desde Casas de Millán con Dwarf3, modo astro, apilamiento de 6 tomas 15s Apartamentos rurales Los Naranjos Eco Home

Como aficionado a la astronomía y desde su negocio de hostelería, Martín se implica en numerosas actividades para dar difusión a este tema. «Siempre estamos muy pendiente de los eventos astronómicos», comenta.

A simple vista, el cometa se verá como una estrella tenue y ligeramente difusa, pero con prismáticos o un pequeño telescopio se podrá observar con claridad, ya que aparecerá como una pequeña mancha nebulosa con un núcleo brillante y una corta cola. «Nosotros primero lo localizamos con primáticos y luego sacamos el telescopio para verlo mejor. Lo percibimos al oeste de la constelación de Boyero», sostiene Martín.

Ampliar Foto del cielo extremeño tomada con el móvil en Casas de Millán este martes por la noche. Uno de los astros brillantes es el cometa Lemmon. Apartamentos Los Naranjos Eco Home

Lemmon también ha sido captado desde otros puntos de la geografía extremeña. El astrofotógrafo Lorenzo Cordero lo capturó unos días antes, el pasado sábado en torno a las 20.30 horas, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Cáceres en dirección a Malpartida. «Las condiciones meteorológicas no acompañan por la gran nubosidad que se ha registrado. Era un riesgo asumible, pero salí ese día porque el cometa estaba empezando a coger una posición más propicia para verlo, más elevada. Al final tuve suerte, porque se despejó el cielo y lo fotografié. No lo saqué muy cerca, porque quería que saliera también el paisaje, el entorno», dice Cordero.

Ampliar En la parte superior de la imagen, a la derecha, el cometa Lemmon. Foto captada por Lorenzo Cordero con una Canon R6 y un objetivo Canon 24/70 f2.8. Lorenzo Cordero

Su imagen ha gustado tanto que ha sido seleccionada y compartida por la Agencia Espacial Europea. «El cometa no es visible a simple vista pero con unos prismáticos se puede localizar perfectamente», reconoce. «Es la sexta foto de la que soy autor que destaca la Agencia. La NASA también ha compartido otras nueve imágenes realizadas por mí», agrega.

Cuándo y cómo verlo

El cometa Lemmon será visible en el cielo vespertino desde finales de octubre al 12 de noviembre, aproximadamente.

Durante este tiempo, el astro estará cerca de la Tierra y podrá ser visible bajo cielos oscuros y sin luna, lejos de la contaminación lumínica. Uno de los mejores momentos para observarlo ha sido en la noche de este martes y la noche de este miércoles, ya que el cometa se encuentra en la constelación de Boyero, muy cerca de Arturo, una de las estrellas más brillantes del cielo boreal. Con estas referencia es fácil poder detectarlo si se dan las condiciones atmosféricas oportunas. Otra fecha clave a tener en cuenta es entre el 25 y el 28 de octubre, cuando el astro esté cerca de su máximo brillo y relativamente alto sobre el horizonte.