HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de exhumación de personas represaliados en Orduña en diciembre del año pasado. HOY

Identifican los restos de otros tres extremeños más represaliados en Orduña

Son los de Manuel Guillén Expósito, Miguel Fuertes Molina y Antonio Monge Crucera, de Badajoz, Mirandilla y Medellín, respectivamente; son ya 17 los extremeños recuperados en la fosa de la prisión vasca

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:24

Comenta

Diecisiete familias extremeñas han podido recuperar los restos de sus familiares a quienes la dictadura franquista envió a la prisión de Orduña (Vizcaya). Allí fallecieron ... tras vivir en condiciones infrahumanas y fueron enterrados en fosas entre finales de la Guerra Civil y primeros años de la posguerra. Esta mañana se ha comunicado a familias de Extremadura la identificación de los restos de las tres últimas personas. Son los de Manuel Guillén Expósito, de Badajoz; Miguel Fuertes Molina, de Mirandilla, al lado de Mérida, y Antonio Monge Crucera, de Medellín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  3. 3 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  6. 6 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  7. 7

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  8. 8 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  9. 9

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  10. 10 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Identifican los restos de otros tres extremeños más represaliados en Orduña

Identifican los restos de otros tres extremeños más represaliados en Orduña