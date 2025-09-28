HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
El palacio se acerca a la ruina en pleno centro de la localidad pacense. HOY

El Palacio Gómez Jara de Fuente del Maestre entra en la Lista Roja por su estado de abandono

Se construyó en torno a 1870, es una pieza excepcional de arquitectura historicista y hasta 2011 fue casa cuartel de la Guardia Civil, pero desde entonces sus doce herederos no lo han mantenido y se viene abajo

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:53

La Lista Roja de Hispania Nostra es una herramienta de participación social creada en el año 2007 con el fin de dar a conocer, sensibilizar ... y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Su última incorporación ha sido esta semana el Palacio Gómez Jara, en Fuente del Maestre (Badajoz). A la muerte de su propietario a finales del siglo XIX quedó en manos de 12 herederos, funcionó todo el siglo XX y hasta 2011 como Casa Cuartel de la Guardia Civil y en la actualidad, vacío, ha entrado en un declive que se acerca a la ruina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  4. 4 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa
  5. 5 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  6. 6 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  7. 7

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  10. 10 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Palacio Gómez Jara de Fuente del Maestre entra en la Lista Roja por su estado de abandono

El Palacio Gómez Jara de Fuente del Maestre entra en la Lista Roja por su estado de abandono