El Palacio Gómez Jara de Fuente del Maestre entra en la Lista Roja por su estado de abandono

La Lista Roja de Hispania Nostra es una herramienta de participación social creada en el año 2007 con el fin de dar a conocer, sensibilizar ... y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Su última incorporación ha sido esta semana el Palacio Gómez Jara, en Fuente del Maestre (Badajoz). A la muerte de su propietario a finales del siglo XIX quedó en manos de 12 herederos, funcionó todo el siglo XX y hasta 2011 como Casa Cuartel de la Guardia Civil y en la actualidad, vacío, ha entrado en un declive que se acerca a la ruina.

Según su descripción en el portal Hispania Nostra, «se encuentra en un estado de abandono que amenaza con el desprendimiento de cornisas y otros elementos, así como su ruina. Desde fuera, son visibles el deterioro generalizado de elementos estructurales y paños, los múltiples desconchones y los desperfectos de las jambas de los vanos de las ventanas, algunas tapiadas para evitar el arrojo indiscriminado de basura en el interior. También son preocupantes las humedades asociadas a filtraciones o a la obstaculización de bajantes o canalones». Y añade que se desconoce el estado del interior pero por el daño de las cubiertas probablemente sea «preocupante» con colapsos totales en tejados y cubiertas del área doméstica del palacio, así como parciales en la más noble.

Un Comité Científico de Hispania Nostra analiza las denuncias y solicita información complementaria para ver si el inmueble es susceptible de ser incluido en esta Lista Roja. Extremadura tiene 19 inmuebles en esta relación pensada para poner en alerta a propietarios y administraciones públicas, y el último en sumarse ha sido el pasado 17 de septiembre el Palacio Gómez Jara. Este se construyó hacia la década de 1870 en el solar que anteriormente había ocupado la casa solariega de la familia. Después de morir en 1894 su propietario, Francisco Gómez Jara y Herrera, el inmueble fue dividido en doce partes iguales entre dos sobrinas y diez sobrinos nietos, las cuales quedaron inscritas en 1914. Años antes, en 1900, un hermano había cedido el inmueble a la Guardia Civil, formalizándose un año después un contrato de alquiler. Sin un tiempo determinado de duración, el palacio se convirtió en la casa cuartel hasta 2011 en que la Benemérita se mudó a unas nuevas instalaciones. Entonces el palacio quedó sumido en el abandono.

Ampliar Ha habido una recogida de firmas de los vecinos para recuperarlo. HOY

Según explica Hispania Nostra, dado su avanzado deterioro, en 2024 se lanzó una campaña ciudadana de recogida de firmas, impulsada por el Aula Cultural, Libre y Autogestionada de Fuente del Maestre y respaldada por los centros educativos de la localidad, con el fin de que el ayuntamiento, por sí mismo o en colaboración con otras administraciones, aplicase medidas inmediatas para que evitase la ruina garantizando la seguridad pública, adquiriese el inmueble para el disfrute del pueblo adecuándolo para un uso cultural y promoviera su rehabilitación. En abril de 2025 fueron registradas y dirigidas al alcalde de la localidad cerca de 600 firmas de vecinos.

Ampliar Aspecto del patio interior. Hispania Nostra

Desde Alcaldía contestaron que, por dos ocasiones, en 2019 y en 2024, se había incoado el expediente de declaración de ruina, requiriéndole a una parte de la propiedad la ejecución de trabajos para la conservación del edificio. Según Hispania Nostra, ninguna de las veces se ha realizado ningún trabajo en el plazo requerido, sin que tampoco los haya asumido de forma subsidiaria el consistorio. Las últimas noticias son que el Ayuntamiento de Fuente del Maestre enviaría el expediente a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

El historiador Alfonso Suárez Pecero le dedicó al palacio un artículo en enero de 2024 que fue publicado en la revista local Gaceta Independiente. En él lo calificaba de «ejemplo excepcional de la arquitectura historicista extremeña». Habla de sus orígenes, lo describe, informa de que cuenta con 1.400 metros cuadrados y su ubicación, entre las calles San Pedro y San Pablo de un conjunto histórico que fue declarado en 1998 Bien de Interés Cultural. Tras repasar los detalles arquitectónicos que exhibe y su historia de manera pormenorizada, remata el artículo avisando de su riesgo de ruina y posibles soluciones: «es urgente que los poderes públicos asuman de una vez sus obligaciones y actúen con amplitud de miras evitando su ruina, garantizando la seguridad vial, así como adquiriendo y rehabilitando el inmueble para el disfrute de las generaciones futuras».