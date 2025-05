Óscar Puente: «Las competidoras van a los corredores rentables, pero el tren a Extremadura que lo lleve Renfe»

«El tren a Extremadura, que lo lleve Renfe». El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado la falta de interés de ... las empresas privadas del sector ferroviario por prestar servicio en líneas que no se consideran rentables, entre las que ha puesto como ejemplo la que conecta Madrid con Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.

La liberalización del sector ferroviario en España lleva años en desarrollo y actualmente, además de Renfe, hay otras dos empresas con pujanza en el transporte de viajeros por tren: la italiana Iryo y la francesa Ouigo.

En un desayuno informativo de la agencia Europa Press, Puente ha señalado que «la competencia, tal como está planteada la liberalización del sector, encierra una cierta trampa». Como ha apuntado, las empresas citadas sólo están entrando «en los corredores rentables: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla… Pero el tren a Extremadura, que lo lleve Renfe».

El ministro de Transportes ha señalado que el esfuerzo que se ha realizado para mejorar los servicios en Galicia y Asturias, tanto en obras (Adif), como en material ferroviario ha sido sostenido con fondos públicos. «A Teruel, a Logroño, a Burgos... que lo haga Renfe», ha añadido. «No va a entrar ninguna competidora».

Además de los destinos citados por el ministro, Ouigo también empezará este año a prestar servicio en las líneas Valladolid-Segovia-Madrid (empezará en abril) y Madrid-Elche-Murcia (prevista para junio), con lo que en realidad el interés de las empresas privadas es mayor. Esta compañía también llega a Albacete y Alicante, una extensión del corredor a Valencia, en el que incorporará en junio parada en Cuenca. Asimismo, espera llegar a Sevilla, Córdoba y Málaga en la segunda mitad de este año.

Por su parte, Iryo ya opera en Andalucía, con paradas en las ciudades citadas y también en Antequera. Asimismo, en ambas empresas el corredor Madrid-Barcelona incluye relaciones con Zaragoza y Tarragona.

Pero todos estos corredores presentan una característica que no tiene Extremadura: una línea de ancho internacional completamente electrificada. Esto permite la circulación de trenes como el AVE, así como los modernos vehículos con que cuentan Iryo y Ouigo. Estos servicios no pueden llegar a la región ya que la línea es de ancho ibérico y, lo que es más importante, aún no está completamente electrificada.

Las previsiones del Ministerio de Transportes, según apuntó recientemente el coordinador para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, pasan por que la nueva plataforma de alta velocidad entre Plasencia y Talayuela esté terminada en 2027; y que ese mismo año esté concluida la electrificación del tendido convencional de Talayuela a Madrid. Esto abrirá la puerta a la circulación de trenes con tracción exclusivamente eléctrica en la línea extremeña. Pero aún así será difícilmente rentable, ya que la velocidad no podrá superar en algunos casos los 200 kilómetros por hora.

Además, en tal caso aún habría que superar otro escollo, ya que las vías seguirían siendo de ancho ibérico. Esto obliga a las empresas competidoras de Renfe a comprar trenes adaptados a ese tendido, una inversión que tampoco resulta rentable y que por el momento sólo se ha planteado para vehículos de ancho variable, lo que permite circular por corredores que cuentan con los dos tipos de vía, como la conexión entre Madrid y Galicia. Pero lo que no se ha sugerido en ningún caso es comprar locomotoras que no sean eléctricas.

De esa forma, se estima que los servicios a Extremadura sólo despertarán el interés de empresas privadas cuando esté construida la línea de alta velocidad al completo. En el tramo español aún hay que definir el trazado a su paso por la provincia de Toledo y las últimas estimaciones del coordinador del Corredor Atlántico, algo optimistas, apuntan a la conclusión de la obra para 2032. Pero para que el corredor sea verdaderamente atractivo hace falta que llegue a Lisboa, lo que supondría una alternativa al puente aéreo desde Madrid. Y para eso es necesario que el país vecino dé un impulso a su conexión de alta velocidad con España por Extremadura.