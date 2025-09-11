La ONCE premia la generosidad y el interés de la sociedad extremeña La Fundación Ruy López, el programa 'Piensa diferente', Isabel Rolán Merino, Nutrisens y el Ayuntamiento de Pinofranqueado reciben los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2025

La Fundación Ruy López; el programa 'Piensa diferente', de Onda Cero Badajoz; Isabel Rolán Merino; Nutrisens; y el Ayuntamiento de Pinofranqueado han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025 en una gcelebrada este jueves en el Palacio de Congresos de Mérida.

Los galardones tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, informa la ONCE en nota de prensa.

El premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recibido la Fundación Ruy López, con sede en Almendralejo. La ONCE resalta tanto su consolidación como referente en la inclusión de personas inmigrantes y en la promoción de la igualdad de oportunidades en la comarca de Tierra de Barros; como su intensa labor socioeducativa, cultural y solidaria, centrada en los colectivos más vulnerables. Además, destaca la realización de actividades innovadoras como talleres de sensibilización contra el racismo y la xenofobia o formación en competencias digitales, entre otros

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación el galardón fue para el programa 'Piensa diferente', de Onda Cero Badajoz. «Esta emisora ha demostrado un firme compromiso con la inclusión social y la visibilidad de las personas con discapacidad a través del espacio mensual 'Piensa diferente', emitido dentro del programa 'Más de uno Badajoz'», se resalta en la nota. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con ASPACE Badajoz, permite que personas con parálisis cerebral sean protagonistas de un espacio radiofónico donde ejercen como guionistas, locutores y comunicadores.

El Premio Solidarios a la Persona Física lo ha recogido Isabel Rolán Merino. Natural de San Vicente de Alcántara, ha dedicado su vida al apoyo de personas vulnerables. Comenzó como voluntaria a los 14 años en un centro de mayores y más tarde colaboró en el Teléfono de la Esperanza, ofreciendo escucha y apoyo emocional a personas en crisis. Tras superar un linfoma de Hodgkin, fundó en 1997 la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), con el objetivo de ofrecer atención integral a pacientes con cáncer y sus familias. Bajo su liderazgo, AOEX ha desarrollado numerosos servicios y se ha expandido hasta contar con 21 delegaciones en Extremadura.

En la categoría de Empresa, lo ha recibido Nutrisens. La empresa extremeña, anteriormente conocida como Vegenat Healthcare, destaca por su doble compromiso: la excelencia en nutrición clínica y la inclusión social. «La compañía ha apostado desde sus inicios por la innovación, el rigor científico y la mejora continua para ofrecer productos que respondan a las necesidades reales de los pacientes», señala la ONCE, que añade que Nutrisens se ha consolidado como una empresa sensibilizada con la contratación de personas con discapacidad y con una profunda vocación de servicio hacia los más desfavorecidos.

Finalmente, en el apartado de estamento de la Administración Pública, el premio lo ha recibido el Ayuntamiento de Pinofranqueado, que ha mostrado «un fuerte compromiso con el bienestar social, la participación ciudadana y la inclusión en el entorno rural de Las Hurdes». En los últimos años, ha impulsado iniciativas como la rehabilitación de espacios municipales y el fomento de la lectura y además, participa activamente en el Plan Especial de Pedanías, garantizando servicios e inversiones en las alquerías del municipio.

En la gala han participado Alejandro Oñoro, consejero general de la ONCE y consejero delegado de Ilunion; Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura; Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Sara García, consejera de Salud y Servicios Sociales; Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura; Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, y Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad extremeña.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025 lo han formado Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; Fernando Iglesias García, delegado de la ONCE en Extremadura; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Francisco Javier González Jiménez, consejero territorial de la ONCE en Extremadura; Carmen Pereira Santana, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura; Pedro Calderón Rodríguez, presidente del CERMI Extremadura; Susana Fajardo Bautista, concejala delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión, Participación Ciudadana y Parque de Obras del Ayuntamiento de Mérida; y Celia Lafuente López, redactora y coordinadora digital de COPE Extremadura.

