Los oliventinos se reafirman como españoles, «al ministro portugués se le ha ido la olla»

En Olivenza ahora mismo el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, no estaría muy cómodo. Fue quien el pasado viernes por la mañana dijo en ... un acto en Estremoz que esta población debería volver a manos portuguesas mediante un tratado. Los políticos españoles ya negaron esta posibilidad de manera firme, desde el alcalde, Manuel González, al expresidente Guillermo Fernández Vara, que es oliventino, y ayer la presidenta de la Junta María Guardiola, que dijo que «es una discusión que no está ni sobre la mesa».

Por su parte, la gente de a pie en Olivenza cerró filas y al ser preguntada ayer por la cuestión también lo tenía claro: Olivenza, española. Lo decía hasta Juan Ferreira, portugués de 88 años, que procede de Campomayor, y llamado por sus hijas, se instaló en Olivenza hace doce años. «En Campomayor de día éramos portugueses y de noche españoles. Muchos españoles vivieron allí con nosotros porque había muchos contrabandistas. Pero ahora lo del ministro portugués me parece una barbaridad. Los españoles llevan años pidiendo Gibraltar y tampoco tiene sentido porque la gente que vive allí no quiere, igual que la gente que vive aquí. Además, en Portugal se gana menos dinero, no creo que quieren dejar de ser de España».

Ampliar Juan Ferreira tiene 88 años, es portugués y vive en Olivenza. Arnelas

Para Rosa Sánchez, que caminaba ayer con su hija por la calle Antonio Ortiz López (antigua Rua entre Torres), la diferencia económica zanja cualquier tipo de debate. ««Mi opinión es que Olivenza debería seguir siendo española, porque Portugal es pobreza, hay mucha diferencia», decía ayer esta vecina que procede de Valverde de Leganés y lleva 18 años en Olivenza. Según reconocía no obstante cuando se instaló aquí descubrió la influencia portuguesa en la población, algo que le parece «bonito». «¡Olivenza siempre española!», clama una persona irrumpiendo en la conversación. Se trata de Mari Carmen Antúnez, que se ha criado en Olivenza y explica que ella precisamente también es portuguesa. «Tengo doble nacionalidad porque mis familiares antepasados son lusos. Pero al ministro portugués se le ha ido un poco la olla», comenta. De todos modos, esto es ya antiguo porque ya hay una asociación en Lisboa que pretenden que Olivenza sea portuguesa, pero eso es ir hacia atrás».

Desde 1801

Como se sabe esta localidad perteneció a Portugal hasta 1801. Después, tras la Guerra de las Naranjas, se anexionó a España. Sin embargo, 223 años después aún hay personas mayores cuyos abuelos tienen un marcado origen portugués. Carmela Brito lleva 77 años en Olivenza. «En mi familia se ha comentado muchas veces que el pueblo era de Portugal, pero yo no quiero que se le devuelva», decía ayer sentada frente a la Parroquia Santa María del Castillo. Según explicaba, cuando saltó la noticia de las declaraciones del ministro Melo este fin de semana la tele su hermana comentó que no quería ser portuguesa. «Y a mí tampoco me gustaría», zanja.

Rosa Sánchez con su hija este lunes por una calle de Olivenza. Arnelas

Guadalupe Fernández Fuentes se muestra conciliadora cuando ayer daba su opinión. «Aquí nos sentimos españoles, aunque no renegamos de nuestro pasado portugués porque todo suma y somos privilegiados por tener dos culturas, lo cual nos enriquece, pero aunque la gente de Olivenza tenga afecto a las raíces portuguesas, aquí la gente se siente española».

Y añade que, cuando ella trabajaba en la Oficina de Turismo, conoció a algunas personas mayores que llegaban de Portugal y desconocían que Olivenza era española porque en el colegio les decían que seguía siendo lusa.

Si hay un establecimiento en la población con aire portugués, ese es Casa Fuentes, famoso por sus dulces. María Rodríguez Fuentes, prima de la anterior, atiende dentro y lo tiene claro: «Olivenza es cien por cien española que yo sepa, digan lo que digan los portugueses. Y aquí diría que esa es la opinión mayoritaria». Así lo corroboran tanto Sonia González como Daniel Marrero. La primera es de Badajoz, pero vende cupones de la ONCE en la calle Moreno Nieto desde hace nueve años. «Desde que salió en la televisión este tema es la comidilla del día, pero la gente lo tiene claro, Olivenza seguirá siendo española».

El segundo es cubano, lleva año y medio en este pueblo y trabaja de camarero en el Bar Castillejo: «La gente lo suele comentar, yo no me meto porque no soy de aquí, pero la gente tira para la parte de España, o sea, que Olivenza debe seguir siendo español».