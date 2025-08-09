Así se protegen los trabajadores pacenses frente a la ola de calor

«Yo porque estoy bien físicamente, pero hay compañeros que no aguantan». Son las palabras de uno de los pacenses que se encarga de conducir ... su camión todos los días para llevar la mercancía a los establecimientos hosteleros de la ciudad. «No puedes repartir por la noche a los bares, porque están en mitad del servicio», añade este transportista. Como medida para combatir el calor, utiliza una gorra y consume mucha agua, pero ve imposible reducir o cambiar los horarios de su jornada laboral. «En este trabajo, si no repartes ahora, ¿Cuando lo haces? Los horarios dependen de los bares, no de la empresa que reparte» detalla a HOY un trabajador de uno de los camiones, que prefiere no dar su nombre.

El pasado domingo 3 de agosto comenzó una nueva ola de calor que ha golpeado con fuerza la región. En Badajoz, se alcanzaron a las 5 de la tarde los 43,4 grados centígrados, la temperatura más alta del pasado fin de semana a nivel nacional. Durante toda esta semana, muchos trabajadores se verán expuestos a altas temperaturas en su trabajo. Para ello, deben tomar las medidas necesarias para combatir la ola de calor. «Lo vamos sobrellevando, bebiendo mucha agua y en la furgoneta con el aire acondicionado». Así lo explica Jonathan Carrasco, transportista que ha visto cómo su empresa le protege frente al calor, reduciendo la jornada laboral de mañana y suprimiendo la de la tarde.

Las temperaturas continuarán siendo especialmente elevadas al menos hasta la semana que viene. El lunes 4 de agosto se alcanzaron los 40,4 grados en la ciudad pacense, un calor insoportable sobre todo en los pacenses que tienen que ir a trabajar. La temperatura por la noche no bajó de los 25 grados en la noche del 5 al 6 de agosto. «Ya te levantas empapado antes de ir a trabajar y la climatización tampoco acompaña» cuenta a HOY Víctor Manuel Güera, vigilante de seguridad. Él intenta no exponerse al peligro, con sus gafas de sol y utilizando la gorra homologada que le proporciona la empresa de seguridad. Recomienda ponerse a la sombra en las horas centrales del día. «Yo me voy moviendo y me aparto del sol, pero tengo compañeros que tienen que permanecer fijos en su puesto y no pueden refrescarse» explica a HOY.

Rubén Marín es socorrista en la piscina municipal de San Roque. «Mucha crema, buscando la sombra, aprovechar la ducha y la piscina, y refrescándose lo máximo posible», son las medidas adoptadas por los socorristas, uno de los puestos de trabajos en los que más horas están expuestos al sol y las altas temperaturas. Los socorristas son imprescindibles cuando los pacenses buscan refrescarse en las horas de más calor. «Cuando tengo que volver andando a casa al final de mi jornada laboral a las cuatro es insoportable», explica Rubén.

Uno de los trabajadores de limpieza de la ciudad, también elude dar su nombre, explica a HOY que ha visto reducida su jornada laboral, entrando más temprano para evitar trabajar en las horas centrales del día. Además, a todos los trabajadores les facilitan una botella de agua refrigerada y la posibilidad de hacer descansos a la sombra siempre que lo necesiten. «Del frío nadie se queja. He trabajado en el campo y estoy acostumbrado al calor» explica este trabajador a HOY. «Cuando peor lo he pasado ha sido en invierno, pero no le dan la misma importancia». Este trabajador agradece que desde la empresa cuiden su salud, tomando las medidas nombradas anteriormente para afrontar los días más calurosos del año.

La segunda ola de calor del verano ya ha llegado a su ecuador. La Aemet emitió el miércoles 6 de agosto un aviso indicando que no se marchará al menos hasta el próximo martes día 12 de agosto.

Las piscinas municipales , un lugar donde resguardarse

Hay muchos pacenses que no se pueden permitir tener un aire acondicionado en casa para combatir estos días el calor. Para ello, Badajoz cuenta con dos piscinas públicas, donde tienen más relevancia si cabe en estos días tan duros. Los ciudadanos buscan refrescarse haciendo uso de las piscinas de La Granadilla, San Roque y la del campus universitario, con baños frecuentes y buscando la sombra. Pese a los incidentes que dejan las heces que a veces aparecen, los pacenses ven en las piscinas una de las mejores opciones para combatir el calor. Ante esta nueva ola de calor, el 112 recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados.