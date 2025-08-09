HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rubén Marín, socorrista en la piscina municipal de San Roque

Rubén Marín, socorrista en la piscina municipal de San Roque HOY

Así se protegen los trabajadores pacenses frente a la ola de calor

Gafas de sol, crema y mucha agua son los protagonistas de los días más calurosos del año

J.M. Solo de Zaldívar

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:31

«Yo porque estoy bien físicamente, pero hay compañeros que no aguantan». Son las palabras de uno de los pacenses que se encarga de conducir ... su camión todos los días para llevar la mercancía a los establecimientos hosteleros de la ciudad. «No puedes repartir por la noche a los bares, porque están en mitad del servicio», añade este transportista. Como medida para combatir el calor, utiliza una gorra y consume mucha agua, pero ve imposible reducir o cambiar los horarios de su jornada laboral. «En este trabajo, si no repartes ahora, ¿Cuando lo haces? Los horarios dependen de los bares, no de la empresa que reparte» detalla a HOY un trabajador de uno de los camiones, que prefiere no dar su nombre.

