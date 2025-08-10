Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que no han bajado de 25 grados esta madrugada

De nuevo Extremadura ha vuelto a vivir una noche tórrida. La quinta madrugada en la que los termómetros no bajan de 25 grados durante esta segunda ola de calor y que está dificultando la conciliacón del sueño a los extremeños.

En total, cuatro municipios han estado en el umbral que marca la Agencia Estatal de Meteorología para que se pueda calificar como noche tórrida, es decir entre los 25 y los 30 grados.

Clasificación de noches Noche tropical. El concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche ecuatorial o tórrida Cuando los termómetros no bajan de los 25 grados

Noche infernal Se trata de las noches en el que las mínimas no bajan de los 30 grados Celsius.

La mínima más alta se ha registrado en Plasencia, donde los termómetros no han bajado de 26,9 grados.

Le siguen Cañaveral, con 25,3º; y Castuera y Zorita, ambas con 25,1º.

42 de las 53 estaciones que tiene repartidas la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura no han bajado de 20 grados de mínima.

Un indicador de la noche calurosa que se avecinaba lo marcaron las máximas que había a medianoche. 31 de los 53 medidores de la Aemet en la región aún estaba a más de 30 grados a las 00.00 horas, siendo las máximas en Navalvillar de Pela y Navalmoral de la Mata, con 35,1 grados.

Aviso especial por calor

La Aemet mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 40ºC en Canarias este fin de semana -punto álgido de la ola de calor en el archipiélago- y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

Así, por lo pronto las altas temperaturas volverán a poner este domingo a toda Extremadura en alerta naranja y amarilla por máximas que es posible que vuelvan a sobrepasar los 40ºC en algunos puntos de la región, según las previsiones de la Aemet.

En concreto, el nivel naranja se activará entre las 13 y las 21 horas en La Siberia extremeña y Vegas del Guadiana, zonas de la provincia de Badajoz donde se esperan máximas de 40ºC.

El mismo nivel se mantendrá activo durante la misma franja horaria por máximas de, también, 40ºC en el Tajo y Alagón; así como en el norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, zonas de la provincia cacereña donde las temperaturas podrán alcanzar los 39ºC.

A su vez, las áreas de Barros y Serena, sur de Badajoz y meseta cacereña permanecerán en alerta amarilla por temperaturas de hasta 39ºC.

44 provincias en avisos por calor

De este modo, las provincias de Cáceres y Badajoz serán dos de las 44 provincias que estarán este domingo en aviso por altas temperaturas, de las cuales la mitad alcanzarán el nivel naranja, mientras que varias islas canarias seguirán en nivel rojo: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

De acuerdo con la previsión para la jornada, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

En concreto, los avisos por calor de nivel naranja estarán en La Palma, La Gomera y El Hierro; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Lugo y Ourense; Badajoz y Cáceres; Girona y Lleida; Ciudad Real y Toledo; Ávila, León, Valladolid y Zamora; Cantabria del Ebro; Huesca y Zaragoza; y Córdoba, Jaén y Sevilla.

El resto de avisos por calor se registrarán en Cádiz, Granada y Huelva; Teruel; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Mallorca; Liébana; Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona y Tarragona; A Coruña y Pontevedra; Pirineo navarro; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; e Ibérica riojana.

Por lo demás, habrá aviso por polvo en suspensión en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y por tormentas en Barcelona.

Aemet ha explicado que este domingo se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en toda España, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja matinal en áreas de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Menorca, Ceuta y Melilla, con probables brumas y bancos de niebla matinales que podrían ser más persistentes en Rías Baixas. Además, habrá calima en Canarias.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular. En este sentido, se esperan tormentas y chubascos en zonas del interior de Cataluña, donde podrían llegar a ser locamente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento, así como en el norte de Aragón. El organismo estatal también ha advertido que las tormentas también podrían afectar a su vez, aunque en menor medida, a otras montañas del norte y este peninsular.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Asimismo, habrá predominio de ascensos ligeros en las mínimas, que serán más acusados en Canarias, centro meseta norte y extremo suroeste peninsular.

De esta manera, no se bajará de 20ºC en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo norte peninsular y montañas. De hecho, se podrán superar localmente los 25ºC en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur. Mientras, en Canarias no bajarán de 25ºC y habrá zonas que localmente no lo harán de 30ºC.

Por lo demás, Aemet ha avanzado que soplarán vientos moderados de componente norte y este en Canarias y los de este en Cantábrico y Alborán, así como en el Estrecho y norte de Galicia donde son probables los intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte. En el resto habrá vientos flojos en general predominando las componente este y sur.