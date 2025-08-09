Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 40 grados este sábado

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 9 de agosto 2025, 20:59 Comenta Compartir

Calor. Muchos calor. Intenso y sofocante. Extremadura lleva días soportando temperaturas por encima de los 40 grados. Y este sábado hasta 19 localidades han marcado este dato o más.

De hecho, dos localidades extremeñas se han vuelto a colar entre las diez más calurosas de España esta jornada. Se trata de Torrecillas de los Ángeles y Plasencia, ambas en la provincia de Cáceres, cuyas estaciones meteorológicas han marcado 41,5 grados de máxima a las 20 horas.

Junto a estos dos municipios, otros 17 han registrado cifras similares. Badajoz (41,3), Navalvillar de Pela (41,2), Mérida (41,1) y Herrera del Duque (41), se han situado por encima de los 41. A ellas le siguen Navalmoral de la Mata (40,9), Serradilla (40,8), Montehermoso(40,8), Madrigal de la Vera (40,8), Guijo de Granadilla (40,4), Aliseda (40,4), Zarza la Mayor(40,1), Cañaveral(40,1), Badajoz Aeropuerto(40,1) y Alcuéscar (40,1). Mientras que Coria, Cáceres y Barcarrota se han quedado en los 40 grados.

Cabe destacar que 43 de las 53 estaciones de meteorología de la región han registrado temepraturas de 38 grados o más.

Aviso especial por calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 40ºC en Canarias este fin de semana --punto álgido de la ola de calor en el archipiélago-- y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

Así, por lo pronto las altas temperaturas volverán a poner este domingo a toda Extremadura en alerta naranja y amarilla por máximas que podrán alcanzar los 40ºC en algunos puntos de la región, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el nivel naranja se activará entre las 13,00 y las 21,00 horas en La Siberia extremeña y Vegas del Guadiana, zonas de la provincia de Badajoz donde se esperan máximas de hasta 40ºC.

El mismo nivel se mantendrá activo durante la misma franja horaria por máximas de, también, 40ºC en el Tajo y Alagón; así como en el norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, zonas de la provincia cacereña donde las temperaturas podrán alcanzar los 39ºC.

A su vez, las áreas de Barros y Serena, sur de Badajoz y meseta cacereña permanecerán en alerta amarilla por temperaturas de hasta 39ºC.

44 provincias en avisos por calor

De este modo, las provincias de Cáceres y Badajoz serán dos de las 44 provincias que estarán este domingo en aviso por altas temperaturas, de las cuales la mitad alcanzarán el nivel naranja, mientras que varias islas canarias seguirán en nivel rojo: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

De acuerdo con la previsión para la jornada, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

En concreto, los avisos por calor de nivel naranja estarán en La Palma, La Gomera y El Hierro; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Lugo y Ourense; Badajoz y Cáceres; Girona y Lleida; Ciudad Real y Toledo; Ávila, León, Valladolid y Zamora; Cantabria del Ebro; Huesca y Zaragoza; y Córdoba, Jaén y Sevilla.

El resto de avisos por calor se registrarán en Cádiz, Granada y Huelva; Teruel; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Mallorca; Liébana; Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona y Tarragona; A Coruña y Pontevedra; Pirineo navarro; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; e Ibérica riojana.

Por lo demás, habrá aviso por polvo en suspensión en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y por tormentas en Barcelona.

Aemet ha explicado que este domingo se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en toda España, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja matinal en áreas de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Menorca, Ceuta y Melilla, con probables brumas y bancos de niebla matinales que podrían ser más persistentes en Rías Baixas. Además, habrá calima en Canarias.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular. En este sentido, se esperan tormentas y chubascos en zonas del interior de Cataluña, donde podrían llegar a ser locamente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento, así como en el norte de Aragón. El organismo estatal también ha advertido que las tormentas también podrían afectar a su vez, aunque en menor medida, a otras montañas del norte y este peninsular.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Asimismo, habrá predominio de ascensos ligeros en las mínimas, que serán más acusados en Canarias, centro meseta norte y extremo suroeste peninsular.

De esta manera, no se bajará de 20ºC en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo norte peninsular y montañas. De hecho, se podrán superar localmente los 25ºC en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur. Mientras, en Canarias no bajarán de 25ºC y habrá zonas que localmente no lo harán de 30ºC.

Por lo demás, Aemet ha avanzado que soplarán vientos moderados de componente norte y este en Canarias y los de este en Cantábrico y Alborán, así como en el Estrecho y norte de Galicia donde son probables los intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte. En el resto habrá vientos flojos en general predominando las componente este y sur.