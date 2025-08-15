Ola de calor: la Aemet activa la alerta por altas temperaturas para este viernes en Extremadura El episodio de calor se extenderá hasta el lunes, día 18, cuando comenzará un descenso térmico por el oeste de la Península debido a una masa de aire más fresca del Atlántico

M. Fernández Cáceres Viernes, 15 de agosto 2025, 10:23

Decimotercer día de la segunda ola de calor del verano y de nuevo, la Aemet activa la alerta por altas temperaturas en toda Extremadura. Salvo el sur de Badajoz, que está en aviso amarillo, hay alerta naranja en el resto de la comunidad, con temperaturas máximas que se situarán entre los 38 y los 43 grados. Los avisos se extenderán desde las 13:00 horas hasta las nueve de la noche.

Ayer se alcanzaron 43,3 grados; y el miércoles 43,1. El pasado martes fue el día más sofocante en la región, que registró la tercera máxima histórica con 45,5 grados. Mañana y el domingo habrá de nuevo alerta, en esta ocasión de nivel naranja en toda Extremadura,.

Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología, la ola de calor se prolongará hasta el lunes, día 18, cuando comenzará un descenso térmico por el oeste de la Península debido a una masa de aire más fresca del Atlántico. Hasta entonces también continuarán las noches tórridas, con temperaturas que no bajan de 25 grados de madrugada. Ayer, la mínima más alta fue de 27,2; y el miércoles de 27,8 grados.

También seguirán los registros altos a medianoche, superiores a los 30 grados. Este viernes, las cinco localidades más calurosas a las doce de la noche han sido extremeñas Navalvillar de Pela a la cabeza, que ha registrado 34,5 grados. También integran la lista Castuera (33,5), Aliseda (33,2), Herrera del Duque (33,2) y Cáceres (33).

En estos días, se han activado las dos primeras alertas rojas del verano en la región, en ambas ocasiones en la zona de Vegas del Guadiana.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.