Ola de calor: la Aemet activa en Extremadura los avisos rojos por altas temperaturas

La ola de calor continúa golpeando fuerte a Extremadura. De nuevo, la región está en alerta roja por temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde las 13 horas de la tarde hasta las nueve de la noche de este jueves la segunda alerta roja por calor del verano en Extremadura. El riesgo es extremo, con previsiones de alcanzar los 44-45 grados, en las Vegas del Guadiana. El área que se encuentra bajo este aviso comprende la zona de Badajoz, Mérida, Don Benito, Montijo, Puebla de Obando, Olivenza y Alburquerque, entre otros municipios. «Se han registrado temperaturas ya muy altas a mediodía. Se pueden alcanzar o superar 44 grados por la tarde. El peligro es extraordinario. Mucha prudencia ante el calor», advierten desde la Aemet.

El pasdo martes 12 de agosto ya se activó este aviso rojo, el primero del verano en Extremadura. También afectó a las Vegas del Guadiana.

El resto de la comunidad extremeña se mantiene este jueves bajo los avisos naranjas. En la Siberia extremeña, el área del Tajo y el Alagón, así como la zona de Barros y la Serena, se podrían alcanzar y superar los 42 grados; en la Meseta cacereña se prevé marcar los 41 grados; mientras que en el Sur de Badajoz, Villuercas y Montánchez y Norte de Cáceres se esperan 40 grados.

Para el viernes se espera una situación similar y sin grandes cambios. Las temperaturas continuarán siendo muy altas en Extremadura. Para ese día se espera que el mercurio se mueva entre los 21 y 43 grados en la provincia de Badajoz y los 22 y 41 grados en la provincia de Cáceres. Por esta razón, toda la región volverá a estar en alerta por altas temperaturas. Los avisos serán naranjas excepto en el Sur de Badajoz, donde se ha activado el amarillo.

Para el fin de semana el panorama variará poco. El sábado toda la comunidad volverá a estar en alerta naranja por calor entre las 13 y las 21 horas ya que se esperan valores máximos que rondarán los 40-41 grados de manera generalizada en toda la región extremeña. Tanto para el sábado como para el domingo la Aemet no descarta que en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura se alcancen de nuevo los 44 grados.

12 días de ola de calor

Este jueves es la duodécima jornada de la segunda ola de calor del verano, que probablemente se prolongue hasta el próximo lunes, día 18, según la última actualización de la Aemet.

La persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península Ibérica hace que esta situación de calor intenso y persistente se extienda hasta comienzos de la semana que viene. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.

A partir del lunes, el escenario más probable es que comiencen a descender las temperaturas en algunas zonas de la Península Ibérica, aunque este día los valores será todavía significativamente elevados para la época del año, con la probable superación de 40 grados en el cuadrante suroccidental, incluida zonas de Extremadura, y valle del Ebro.

Sin embargo, se espera que el lunes comience un descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad. Si se cumplen los pronósticos, la Aemet daría por finalizando este episodio de ola de calor.

Desde la Aemet destacan el importante episodio de calor que se está registrando esta primera quincena de agosto. «Salvo en los dos primeros días, que tuvieron temperaturas próximas a las normales, España ha estado bajo ola de calor todo lo que llevamos de agosto», indican.

Incendios

Durante los próximos días continúa el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de España.

«Estamos en el momento más adverso de la temporada. Hay que extremar las precauciones«, recuerdan desde la Aemet.

En Extremadura, el peor día para el riesgo de incendios será el viernes día 15, cuando prácticamente toda la región estará bajo el riesgo extremo.

El progresivo recalentamiento de la superficie terrestre y la sequedad en el ambiente harán que tanto la Agencia Estatal de Meteorología como el Infoex intensifiquen el nivel de peligro de que se produzcan incendios forestales.

La Aemet ofrece los niveles de riesgo de incendios a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo. Las altas temperaturas y las condiciones atmosféricas -como la falta de humedad- obligan a activar los niveles más elevados en gran parte de la región.

Recomendaciones

El Centro 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.