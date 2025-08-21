La ola de calor de agosto duplica el número de muertos por altas temperaturas en Extremadura

Faltan todavía diez días para que finalice el presente mes y ya se ha convertido en el agosto que más muertes atribuibles al calor se ... han producido en Extremadura en la última década. Son 87 fallecimientos los que han ocasionado hasta el momento las altas temperaturas en la región, según recoge el MoMo, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria y que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. En todo el mes de agosto del pasado año fueron 39 las defunciones por esta causa.

Ningún otro agosto, de la serie histórica que se remonta a 2015, había superado los 60 fallecimientos asociados a las altas temperaturas. Sin embargo, la prolongada ola de calor de este mes, en la que los termómetros han superado los 45 grados en algunas localidades extremeñas, ha elevado el número de fallecimientos que se pueden achacar al calor en la región.

Las muertes que el MoMo atribuye a las altas temperaturas no significa que se deban únicamente a golpes de calor. De hecho en su mayoría estos fallecimientos se refieren al agravamientos de las patologías que causa el calor. Las 87 que se contabilizan en lo que va de mes ya es la segunda cifra más alta de las registradas en un mes de verano en Extremadura por este motivo. Solo se superaron en julio de 2022, también con continuos episodios de calor extremo, cuando se alcanzaron las 144 defunciones.

La gravedad de la ola de calor que ha sufrido la región en agosto, pese a alivio en los termómetros que se ha sentido en los últimos días, se comprueba en la gran incidencia que han tenido las altas temperaturas en los fallecimientos.

La cifra 148 muertes se han producido en la región a causa de las altas temperaturas entre junio y agosto, según el MoMo, más del doble que en 2024 y 2023

Más del 15% de las defunciones notificadas a lo largo del mes se achacan al calor, según el MoMo. Es el porcentaje más alto de la última década. En veranos anteriores solo se superó el 7% en julio de 2022, con un 11,5%.

Los datos sitúan el repunte de los fallecimientos en la última semana. Desde el pasado martes 12 de agosto y hasta el martes 19 (el último día que tiene registrado el MoMo), todos los días han muerto al menos siete personas en Extremadura por causas atribuibles a las altas temperaturas. El peor día fue el domingo 17, con una decena de defunciones, prácticamente un tercio de todas las notificadas en la región.

En el conjunto de España, son 1.465 las muertes que el MoMo atribuye a las altas temperaturas en el mes de agosto. Es decir, que en Extremadura se han producido el 6% del total.

Este último episodio de calor extremo ha situado las muertes vinculadas al calor en Extremadura durante el verano muy por encima de los registros medios: entre junio y el 20 de agosto, el número de fallecimientos relacionadas con las altas temperaturas se eleva a 148 en Extremadura. Un volumen que duplica las registradas en 2024 y 2023, pero que todavía se encuentra por debajo de las que el MoMo contabilizó para la región en 2022, cuando fueron 221.

Peor los meses de invierno

A pesar de episodios hasta el momento puntuales como el de julio de 2022 o el del presente mes de agosto, el mayor número de muertes atribuibles a las temperaturas se suele registrar en la región en los meses de invierno.

Este año, sin ir más lejos, se rozaron los 120 fallecimientos asociados al frío en el mes de enero. En enero de 2021 hubo más de un centenar y la cifra más elevada de muertes vinculadas a las temperaturas que recoge el MoMo se produjo en Extremadura en enero de 2019, con 162.