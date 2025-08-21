HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las fuentes de las ciudades, un refugio durante los días de calor. Arnelas

La ola de calor de agosto duplica el número de muertos por altas temperaturas en Extremadura

Hasta el 15% de los fallecimientos registrados en lo que va de mes en Extremadura se atribuyen a esta causa, según el MoMo

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:12

Faltan todavía diez días para que finalice el presente mes y ya se ha convertido en el agosto que más muertes atribuibles al calor se ... han producido en Extremadura en la última década. Son 87 fallecimientos los que han ocasionado hasta el momento las altas temperaturas en la región, según recoge el MoMo, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria y que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. En todo el mes de agosto del pasado año fueron 39 las defunciones por esta causa.

