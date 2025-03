Un octubre loco: calor y lluvia muy por encima de la media histórica extremeña

Apenas agua esta semana y veranillo de San Martín

Esta semana la noticia no será el agua. Ni el viento. Será el frío, al inicio, y unas temperaturas ciertamente agradables para el fin de semana. No se puede hablar de calor, no, pero que las máximas se sitúen en 22 grados en Badajoz y Mérida, por ejemplo, entre el sábado y el domingo harán olvidar el fresco de este inicio de la semana. Esas temperaturas máximas coinciden con San Martín (11, sábado), con el llamado veranillo de San Martín, que aunque no tiene que ver con otro veranillo conocido, el de San Miguel, sí recuerda que suele ofrecer temperaturas suaves para esa fecha en pleno mediados de noviembre. En cuanto a lluvia, solo caerá entre la noche de mañana miércoles y el mediodía del jueves, aunque serán bastante escasas.