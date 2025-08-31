Las obras en colegios paradas por el coste de materiales se reactivan con contratos a nuevas empresas

Las obras en colegios extremeños paradas por el incremento en el coste de los materiales empiezan a ver la luz. Se reactivan con contratos a ... nuevas empresas y el proceso avanza en las reformas de los ocho centros educativos que vieron truncados sus plazos.

Las adjudicatarias renunciaron a su ejecución por el desfase en los números que les generó la subida de precios y la Junta tuvo que poner en marcha otro proceso. Ahora algunas de ellas ya tienen nuevas empresas para realizar las obras y otras como la del instituto Universidad Laboral de Cáceres ya han empezado.

El nuevo avance en los trámites se está produciendo en el centro de educación especial PROA, así como en las reformas en el instituto Universidad Laboral en Cáceres, la Escuela de Idiomas de Don Benito, el instituto Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela, el Virgen de la Peña de Perales del Puerto, el nuevo colegio de Quintana de la Serena y el instituto Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros.

Son centros educativos, nuevos o reformados, que llevan años esperando. Todos ellos fueron incluidos en el plan de infraestructuras y equipamientos educativos 2016-2020, cofinanciado por fondos europeos, y en cuyo marco se han llevado a cabo más de 1.200 actuaciones.

«En los primeros seis meses de esta legislatura, el Gobierno extremeño resolvió estos ocho contratos de obras que se encontraban paralizados», indica la Consejería de Educación. Y, tras la resolución, «se han actualizado los proyectos y, como consecuencia, los precios y se ha empezado desde cero la tramitación administrativa», detalló el departamento que dirige Mercedes Vaquera.

En este verano, muchos de esos trámites han dado pasos importantes y ahora, aunque en distintas fases, la construcción de los ocho centros educativos paralizados se ha retomado porque se ha encontrado nueva financiación con cargo al nuevo plan operativo 2021-2027 y se han actualizado a lo largo de este año los proyectos.

Según indica la Consejería de Educación, hay obras que ya están en proceso de contratación previo a la firma, tal y como se puede consultar en la Plataforma de Contratos del Sector Público del Estado. En algunos casos ya hay una adjudicataria y así se ha publicado. En otros solo falta ese trámite administrativo, pues ya han propuesto adjudicarlo a una determinada empresa.

De todas las obras cuyos procesos de contratación están más avanzados, la de mayor presupuesto es la del colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela. Se ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Maycoex, S.L. y Magenta S.A. Cuenta con un presupuesto de 5.658.273,22 euros y se prevé la construcción de un nuevo centro educativo con comedor y gimnasio.

También supera los cinco millones la obra del colegio Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, con 5.299.272,70 euros. Del mismo modo se ha propuesto para adjudicación a la UTE de Maycoex y Magenta. Con ello se hará realidad un nuevo colegio que contará con seis unidades de Infantil y doce de Primaria y comedor.

A estas obras se suman la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Don Benito. Se pretende sustituir mediante ampliación y adaptación de edificio existente, el antiguo IES José Manzano. Su presupuesto es de 1.801.723,63 euros y la obra ha sido adjudicada a la empresa CEVIAM EPC, S.L.

Precisamente, a esa misma empresa se ha propuesto para adjudicación de las obras del instituto de Educación Secundaria (IES) Gonzalo Torrente Ballester, en Miajadas. La actuación prevé la agrupación del IES en el edificio Masa Solís, además de ampliación y reformas. Cuenta con un presupuesto de 2.338.377,12 euros.

También se han adjudicado las obras del colegio Virgen de la Peña de Perales del Puerto a la UTE formada por CNES ARAPLASA SA y HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS SL. La actuación recoge la terminación de las obras del nuevo centro por sustitución, que cuenta con un 1.142.116,50 euros.

En Cáceres

En Cáceres hay dos centros cuyas obras también están esperando. Por un lado está la del IES Universidad Laboral. En ella el pasado día 26 de junio se formalizó el contrato de terminación de las obras de reforma de la cubierta del pabellón deportivo.

El nuevo contrato ha sido formalizado con la empresa Maycoex S.L. y el presupuesto de adjudicación es de 388.238,80 euros. En él se contempla la sustitución de la cubierta del pabellón, de carpinterías exteriores, falsos techos, reparación del pavimento, así como equipamientos de la pista y pinturas. El inicio de obras se firmó el pasado 25 de julio y el plazo para su ejecución es de tres meses; aunque se prevé una ampliación de este plazo por los problemas de suministro de materiales de agosto.

Respecto al nuevo Centro de Educación Especial de PROA de Cáceres, está en fase de evaluación el contrato de servicios de revisión y actualización económica, normativa y funcional del proyecto. El presupuesto base de licitación de los costes de redacción de la actuación de proyecto y dirección de obra de arquitecto es de 184.280,57 euros. La estimación de costes de la nueva construcción de este centro superará los diez millones.

El último del listado es el instituto Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. El proyecto plantea un nuevo IES por sustitución, construcción de nuevas aulas de ciclos formativos y reforma de instalaciones de ESO y Bachillerato. Su presupuesto en la actualidad es de 10.584.100,05 euros (6.884.100,05 presupuesto inicial). Esta obra cuenta ya con licencia municipal, pero está pendiente su contratación.

Hay que recordar que, además de estas obras que se paralizaron por la subida de los costes de materiales y ahora empiezan a retomarse, hay otras que están en marcha en decenas de centros educativos de Extremadura.