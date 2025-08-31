HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 31 de agosto, en Extremadura?
Obras en el colegio de Quintana de la Serena, uno de los que ahora se retoma. Hoy

Las obras en colegios paradas por el coste de materiales se reactivan con contratos a nuevas empresas

La renuncia de las adjudicatarias por la subida de los precios de la construcción obligó a la Junta a reiniciar las licitaciones en ocho centros educativos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:39

Las obras en colegios extremeños paradas por el incremento en el coste de los materiales empiezan a ver la luz. Se reactivan con contratos a ... nuevas empresas y el proceso avanza en las reformas de los ocho centros educativos que vieron truncados sus plazos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  2. 2 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  5. 5 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  8. 8 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  10. 10 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las obras en colegios paradas por el coste de materiales se reactivan con contratos a nuevas empresas

Las obras en colegios paradas por el coste de materiales se reactivan con contratos a nuevas empresas