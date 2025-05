«Nunca había pensado en ser mamá y tuve a mi hijo a los 43 años»

Pilar Núñez Jiménez, maestra de profesión, forma parte de una estadística que no para de crecer, la de las mujeres que deciden ser madres después ... de los 40 años.

«Nunca había pensado en ser mamá, pero a los 40 algo se despertó en mí, fue ese instituto del que tanto hablan, y tuve a mi hijo a los 43», cuenta Pilar desde el salón de su casa en Cáceres. Lo dice junto a su hijo Pablo, que ya tiene nueve años.

Hace una década, el número de mujeres que eran madres a partir de los 40 años no pasaba de las 200, un número que se ha incrementado un 30% en este tiempo.

En su caso, nada de reproducción asistida ni largos procesos para quedarse embarazada, un hecho que es habitual a más edad. «Fue todo enseguida», asegura.

«En el ginecólogo me hicieron pruebas de reserva ovárica y estaban bien. Mi pareja también estaba bien, pero aun así el médico me recomendó donación de óvulos. Dije que no, que si era madre bien, pero que tampoco era algo por lo que me iba a amargar. De hecho, si tres años antes me dicen que voy a ser madre habría dicho que no», reconoce.

Pilar no tuvo que someterse a reproducción asistida para quedarse embarazada, procesos cada vez más habituales

La maternidad supuso para ella un antes y un después. «Lo pasé relativamente mal hasta que empecé a entenderlo todo. Llevaba muchos años siendo independiente y eso me costó», reconoce en un ejercicio de sinceridad que no es fácil encontrar en un ámbito que suele estar edulcorado de tópicos rosas. Ahora, a sus 52 años, lo ve con perspectiva y celebra este primer domingo de mayo feliz con su pareja y su hijo.

Tanto es así, que le siguen preguntando eso de «para cuándo el segundo», pues indica que siempre ha aparentado menos edad. «Cuando me comentan eso me río, ya no puedo».

Aunque ya han pasado casi diez años del nacimiento de su hijo, recuerda cómo en la sala de espera de las revisiones ginecológicas la media de edad de las futuras madres ya pasaba de los 35 años. «Eran todas muy mayores para empezar a tener hijos», comenta.

En el caso de sus amigas, según cuenta, no pasó lo mismo. «La mayoría han tenido hijos más jóvenes y ahora tienen ya niños muy mayores. De hecho, una ya es abuela», comenta Pilar consciente de que la realidad es que cada vez son más las mujeres que tienen hijos entre los 30 y los 40 años, y no en la veintena como sucedía antes de este siglo.

Eso está contribuyendo a una caída de la natalidad que Pilar ve diariamente en su trabajo. Es maestra en el colegio Prácticas de Cáceres y apunta que «las matriculaciones de niños en los centros educativos han bajado muchísimo».

Asegura que «solo se está supliendo con la inmigración», tal y como demuestra también la estadística. La edad media a la maternidad se sitúa en 33,1 años para las madres españolas y en 30,5 para las extranjeras.

Pilar lleva trabajando en colegios desde el año 2009 y también ha tenido la oportunidad de comprobar que la maternidad ha cambiado.

En el siglo XXI no tiene un único camino. «A mi alrededor hay mujeres que ya pasan de los 40 años y han decidido tener hijos sola. Han recurrido a un banco de esperma y eso es cada vez más habitual», apunta.