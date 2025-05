Los nuevos análisis al aceite inmovilizado confirman que se mezcló con lampante

No parece que fuera un hecho aislado que el primer lote analizado de una marca de aceite retirada del mercado tuviera aceite lampante en sus ... garrafas. Esto es, no apto para el consumo humano. Los resultados del segundo análisis realizado por la Junta de Extremadura vuelven a dar el mismo diagnóstico: se mezcló aceite lampante con otro de oliva para su venta.

En este caso, se trata de aceite de la marca 'La Campiña de Andalucía', que había sido vendido en su mayor parte en Puebla de Sancho Pérez (2.640 habitantes, comarca de Zafra) y algo también en la ciudad de Badajoz. Con todo, según ha podido confirmar Sanidad a HOY, se logró que la cantidad vendida no fuera excesiva una vez dada la alerta alimentaria por parte de la Junta de Extremadura.

Como adelantó HOY el pasado día 14, el primer lote analizado de una muestra de aceite inmovilizado fue vendido en Salvatierra de los Barros y localidades de su entorno. Determinó que era no apto para el consumo porque contenía aceite lampante. La marca era 'Cortijo de Oro'.

El aceite lampante -su nombre viene de su utilización como combustible para lámparas de aceite- es el aceite de oliva de peor calidad. Habitualmente proceden de aceitunas en mal estado y degradadas debido a plagas; llevan tiempo en el suelo sin recogerse; son resultado de procesos de elaboración defectuosos, fruto de no hacer uso de la tecnología adecuada. Sus características son la de una acidez alta, superior a 2º; sabor y olor desagradable; color distinto al dorado/verde del aceite de oliva de calidad y unas propiedades nutritivas muy pobres, considerablemente inferiores a los aceites de mayor calidad.

Este aceite está declarado no apto para consumo, por lo que no puede venderse en los comercios. Para poder aprovechar el aceite lampante es obligatorio refinarlo, al menos en aras de reducir su acidez y evitar tanto su desagradable olor como sabor. Es sometido también a procesos de decoloración y aumento de temperatura para lograr paliar dichos defectos. No obstante, incluso después del proceso de refinado, sigue sin ser un producto autorizado para ser vendido al consumidor, aunque en este caso sí puede ser vendido al por mayor a las grandes empresas.

Trece marcas inmovilizadas

Hay que recordar que son ya 13 marcas de aceite las retiradas del mercado comercial en Extremadura por fraude en su etiquetado, por vender aceite como aceite de oliva virgen extra un producto que no lo es. No solo eso. Los dos primeros resultados han detectado que junto a aceite apto para el consumo humano se ha mezclado aceite lampante, que no está autorizado para el consumo humano. Es decir, se habría pasado de un fraude en el etiquetado a un delito contra la salud pública.

Todo el aceite procede de Andalucía, de una empresa que no tiene registro sanitario, esto es, permiso, para comercializarlo. No hay aceite de almazaras extremeñas en este caso. En total, la Junta de Extremadura tiene fuera de la circulación para el consumidor unos 20.000 litros de aceite, aunque es una cifra que está pendiente de actualizar. El aceite se ha vendido por toda Extremadura y en diferentes sitios. Desde mercadillos y gasolineras, hasta en almacenes y en tiendas de barrio y establecimientos alimentarios de mayor volumen. No se han distribuido en supermercados de mayor dimensión ni tampoco en hipermercados.

La Administración extremeña ha enviado más muestras a un laboratorio de Madrid porque se le acumula el trabajo en el Laboratorio Agroalimentario de Extremadura. Mientras, el asunto ha sido asumido por la Guardia Civil, que ha abierto una investigación.