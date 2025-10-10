El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga

El nuevo puente de Alcántara ya ha iniciado las pruebas de carga previas a la apertura de la infraestrcutura. Estas comprobaciones comenzaron en la jornada ... del pasado jueves y concluirán este sábado. En estas jornadas, varios camiones de gran tonelaje se han situado sobre la calzada.

Una vez superados estos trámites, para los que no se prevé ninguna incidencia y cuyos resultados se conocerán el próximo martes, el puente se podrá abrir al tráfico y liberará definitivamente del paso de vehículos al puente romano.

La nueva infraestructura, en la que se han invertido cerca de 23 millones de euros, tiene 267 metros de longitud sobre el río Tajo, con un arco de 180 metros hecho con dos millones de kilos de acero corten. Fue precisamente el encarecimiento de este material a raíz de la guerra en Ucrania uno de los motivos que retrasó el inicio de la obras.

Finalmente, tras el aumento presupuestario necesario desde los 17 millones de euros iniciales, los movimientos de tierra para el inicio de la obra comenzaron a finales de 2022. El pliego marcaba 27 meses -dos años y tres meses- para completar los trabajos. Un plazo que se ha superado ligeramente.

Eso no ha impedido que se cumplan las previsiones más recientes y que el puente haya estado concluida en el verano del presente año, como marcaron los responsables de los trabajos cuando las obra dejó atrás todos los impedimientos y cogió velocidad.

Actualmente ya es una realidad el nuevo puente de 410 metros divididos en tres tramos. El más importante es el viaducto sobre el Tajo, que discurre casi paralelo al monumento romano y ocupa 270 metros. Conecta con la carretera EX-117 en la orilla derecha del río, mientras que de la izquierda parte un pequeño puente que salva un terreno situado por encima del cauce.

Este viaducto de 112 metros y el puente de 267 estarán unidos por una plataforma de 20 metros sustentada por muros. Uno de sus elementos más destacados es el arco de 180 metros, que se apoya sobre diez pilatras, las más pequeñas de 2,4 metros de alto (en la parte central del tablero) y las más altas de 24. Además, incorporará una pasarela peatonal que servirá una nueva perspectiva del puente romano y de la presa, lo que le otorgará un lugar destacado en el catálogo de infraestructuras viarias de Extremadura.

Este nuevo puente de Alcántara es uno de los tres viaductos, junto al de Cedillo y al que se proyecta sobre el río Erjas, en la autovía autonómica EX-A1, que cambiarán el viaje entre la región y Portugal. Son tres infraestructuras que resultarán clave para las comunicaciones transfronterizas.