Tres nuevos puentes cambiarán el viaje a Portugal

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 26 de mayo 2025, 07:42 Comenta Compartir

No será el más grande construido en Extremadura, ni el más caro ni el más espectacular, pero sí el más esperado allí donde se levantará, y también uno de los más simbólicos de la Península Ibérica. Es el puente de Cedillo, que empezará a construirse en unas semanas y que es uno de los tres viaductos en proyecto que cambiarán las comunicaciones por carretera entre la comunidad autónoma y Portugal. Además, los tres pondrán fin a reivindicaciones históricas.

El de Cedillo evitará tener que dar un rodeo de 85 kilómetros para ir de la localidad cacereña a Portugal o viceversa cuando el trayecto se hace en días laborales, fuera del horario de apertura de la presa de Iberdrola, que por razones de seguridad solo sube la barrera de las diez de la mañana del sábado a las diez de la noche del domingo (dos horas más, hasta medianoche, de julio a septiembre). El nuevo puente está en la última fase de su tramitación administrativa, con el plazo de presentación de ofertas para ejecutarlo ya cumplido, por lo que el nombre del adjudicatario se conocerá en días.

Antes que él entrará en servicio otro viaducto próximo a la frontera hispanolusa, el de Alcántara, también esperado desde hace lustros. Porque es el que de una vez por todas, liberará de tráfico al puente romano, construido en el año 105 y considerado uno de los mejores del mundo entre los de su género y época. Un monumento que ha sobrevivido a guerras y a cientos de miles de coches y camiones, pero que presenta achaques y hace décadas que pide a gritos un poco de descanso.

«La previsión es abrir el nuevo viaducto de Alcántara a finales del verano», anuncia la Junta de Extremadura

Y a Cedillo y Alcántara hay que sumar un tercer puente que cambiará el viaje entre la región y el país vecino. Es el viaducto internacional de la autovía autonómica EX-A1 sobre el río Erjas, que de momento es solo un proyecto pero que al igual que los otros dos, resultará clave para las comunicaciones transfronterizas. Porque permitirá cumplir otro anhelo antiguo: que la primera autovía autonómica termine de construirse y tenga la longitud con la que se proyectó, o sea, que llegue hasta la frontera.

La EX-A1 empieza en Navalmoral de la Mata –donde conecta con la A-5 de Madrid a Lisboa– y debería acabar en suelo luso. En total, 118 kilómetros divididos en nueve tramos. Pero están en servicio 100 kilómetros, y faltan dos tramos: el Moraleja oeste-Cilleros y el Cilleros-límite fronterizo con Portugal. La Junta ha reactivado su construcción, y espera que las máquinas empiecen a hacer realidad los 18 kilómetros restantes en esta legislatura, según declaró el pasado marzo en la Asamblea David Herrero, director general de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

Por el 'método alemán'

El Gobierno regional acabará esta autovía mediante el 'método alemán', por el que empresas privadas se encargan de construir y mantener la carretera, y la administración les abona un canon anual a partir de que estén terminadas. La Junta ha asegurado que esta fórmula no se traducirá en peajes para los usuarios de la vía.

Para avanzar en la tramitación administrativa, la Consejería sacó a licitación a principios de este año un contrato para dos servicios: elaborar el estudio de viabilidad de la concesión de obras y redactar el anteproyecto del puente internacional y su conexión con Portugal. A la convocatoria pública se presentaron tres ofertas, y la mesa del concurso ha propuesto como adjudicataria a Peyco (Proyectos, Estudios y Construcciones S.A.), que ofrece hacerlo por 568.789 euros en lugar de los 729.900 del presupuesto base de licitación.

El apartado del contrato que se refiere al puente tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Dado que aún no se ha firmado, y por tanto no ha empezado a contar ese periodo, no se cumplirá hasta el primer trimestre del próximo ejercicio. Se trata, además, de un anteproyecto, o sea, un paso previo a la redacción del proyecto en sí, que luego tiene también que salir a licitación, de ahí que la Junta hable de esta legislatura como el plazo en el que espera empezar las obras. Traducido a fecha concreta, es el verano del año 2027.

Del otro lado de la frontera, el Gobierno luso ha declarado prioritaria la conexión de la EX-A1 con la autovía que lleva hasta Lisboa a la altura de Castelo Branco, un gesto cuyo alcance práctico está por ver. De momento, responsables de la Junta y el Ejecutivo portugués han mantenido reuniones para ir perfilando detalles sobre el proyecto. De hecho, la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda explica que tras el último encuentro, «se envió ubicación del puente internacional por parte de la Junta para que Infraestructuras Públicas de Portugal lo analice y comience los estudios y trabajos pertinentes para dicha conexión».

105 metros tendrá el vano (espacio libre entre los pilares situados a cada orilla) del puente internacional sobre el río Sever en Cedillo, que será parcialmente prefabricado.

720 son los metros que tendrá en total el nuevo viaducto de Alcántara, contando los ramales de acceso. La parte del viaducto en sí serán 410 metros.

9 técnicos exige la licitación convocada para redactar el anteproyecto del puente sobre el río Erjas en la autovía EX-A1. Son tres ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, otros tres ingenieros técnicos de obras públicas, dos licenciados en Arqueología y uno en Ciencias Ambientales.

También en tramitación pero mucho más avanzado está el puente internacional sobre el río Sever, que es el nombre oficial de la infraestructura que acercará a Extremadura, y por extensión a España, con Portugal a la altura de Cedillo.

«Empezamos a hablar de él en el año 1994, antes de que entrara en vigor el Acuerdo de Schengen», recuerda Antonio González, alcalde de la localidad cacereña por el PSOE desde hace 38 años. «Yo soy muy prudente con este proyecto porque ya me he llevado muchas desilusiones con él, pero es cierto que nunca lo habíamos tenido tan cerca y que ahora parece que sí será».

El viaducto tiene su DIA (declaración de impacto ambiental) aprobada desde febrero, y el pasado día 15 expiró el plazo de presentación de ofertas a la licitación convocada para ejecutar el proyecto, también ya redactado. La previsión es que las obras empiecen en junio, con un plazo de ejecución de diez meses. El presupuesto alcanza los 12,6 millones, según detalla el concurso público convocado por la Cámara municipal (ayuntamiento) de Nisa, al que pertenece la freguesía de Montalvão, la localidad lusa más próxima a Cedillo.

Reparto de responsabilidades

El convenio firmado por España y Portugal establece que la administración lusa se encargará de licitar, adjudicar y construir el viaducto, en coordinación con España, que asume el compromiso de pagar la elaboración del proyecto y los costes asociados a la ejecución. Para ello, se constituyó una comisión técnica mixta. Una vez que el puente entre en servicio, cada país se encargará de conservar su tramo, aunque el mantenimiento competerá a la parte lusa en coordinación con la española. El viaducto en sí tendrá una longitud de 155 metros, con un apoyo en cada orilla, pero será necesario construir un acceso de 850 metros en suelo luso, y una carretera de diez kilómetros entre los dos países, si bien 8,8 de los diez nuevos kilómetros coinciden con la carretera municipal portuguesa EM1139, que será rehabilitada en ese tramo próximo a la frontera.

«El nuevo puente será un punto de unión importantísimo para los dos lados de la Raya», vaticina el alcalde de Cedillo. «Ahora mismo, tanto ellos como nosotros somos final de trayecto, y pasaremos a ser un punto intermedio de las comunicaciones entre Madrid y Lisboa», amplía Antonio González. «Si hubiera puente –contextualiza el regidor socialista–, habría aquí una gasolinera y no tendríamos que recorrer cincuenta kilómetros para ir a repostar». De hecho, ya hay un proyecto para instalar una estación de servicio en las proximidades del municipio, que está situado junto a la esquina del mapa extremeño que pincha a Portugal.

A una hora en coche en dirección al noreste está Alcántara, que desde hace meses regala una foto singular, la del viaducto en obras situado junto a dos de los emblemas que han dado fama al lugar: el puente romano construido en el año 105 y la presa de Iberdrola, que alberga el embalse más grande de España tras el también extremeño de La Serena y la central hidroeléctrica José María de Oriol. A medio camino entre una y otra infraestructura está el nuevo viaducto, ya en la última etapa de su proceso constructivo. «Está al 86% de su ejecución, y la previsión es que abra al tráfico a finales del verano», explica la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta.

Con una pasarela peatonal

El nuevo puente de Alcántara empezó a construirse a finales del año 2022, costará 18 millones de euros y tendrá 410 metros divididos en tres tramos. El más importante de ellos será el viaducto sobre el Tajo, que discurrirá casi paralelo al romano y ocupará 270 metros. Conectará con la carretera EX-117 en la orilla derecha del río, mientras que de la izquierda partirá un pequeño puente que salvará un terreno situado por encima del cauce. Este viaducto de 112 metros y el puente de 270 estarán unidos por una plataforma de 20 metros sustentada por muros.

Uno de sus elementos más destacados será el arco metálico de 180 metros, que se apoyará sobre diez pilas, las más pequeñas de 2,4 metros de alto (en la parte central del tablero) y las más altas de 24. Además, incorporará una pasarela peatonal que servirá una nueva perspectiva del puente romano y de la presa, lo que le otorgará un lugar destacado en el catálogo de infraestructuras viarias de Extremadura.

Comenta Reporta un error