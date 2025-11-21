Más de 9 millones de euros para garantizar el suministro de agua de Cabezuela y Pasarón de la Vera en verano Las obras, financiadas por el Gobierno central, Junta y Diputación cacereña, contemplan nuevas captaciones, conducciones y balsas en las dos poblaciones

Garantizar el suministro de agua en verano en las localidades cacereñas de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera. Es el objetivo del convenio firmado este viernes por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, Acuaes (la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) y los Ayuntamientos de los dos municipios afectados.

Las obras de abastecimiento cuentan con una inversión de 9,3 millones de euros y consisten en realizar nuevas captaciones, conducciones y balsas de 80.000 metros cúbicos en el caso de Cabezuela y de 50.000 en Pasarón. Actualmente, estas dos poblaciones presentan «importantes carencias» para atender las necesidades de abastecimiento en la época estival y en otras del año con altas demandas como consecuencia de su potencial turístico.

La previsión es que las obras para ejecutar estos dos proyectos rubricados en el convenio, autorizado el pasado 4 de noviembre por el Consejo de Gobierno, se liciten el próximo año.

Samuel Martín García, alcalde de Pasarón de la Vera, ha mostrado su agradecimiento a la colaboración conjunta de las administraciones «para poner fin a un problema que en el siglo XXI no tendríamos que estar tratando». El regidor ha explicado que en la época estival, la demanda crece y el abastecimiento de agua se había convertido «en un problema en las últimas décadas».

Durante el verano, hay que realizar cortes a lo largo del día porque los dos depósitos con los que cuenta el municipio no llegan a abarcar dicha demanda estacional. «Es un antes y un después. Durante la época estival las captaciones vienen minorizadas y si no hay reserva de agua se tienen que producir cortes. Pasarón está entre dos valles y si además no hay una presión adecuada, medio pueblo está sin agua durante el verano», ha añadido.

María Luisa Yusta, la alcaldesa de Cabezuela del Valle, también ha agradecido el inicio de este procedimiento y asimismo, ha recalcado que solucionará una demanda de hace años. «Es duro llegar al verano y que tengas que cortar el agua en tu pueblo. El agua es un bien para todos y en el Jerte o la Vera, los valles del agua, llega el verano y no la tenemos», ha indicado. Además, la regidora ha reseñado la circunstancia añadida de no tener abastecimiento cuando se producen incendios forestales. «Hubiera sido fantástico tenerlo este año, hubiéramos resuelto parte del problema», ha dicho.

El acuerdo contempla que el 70% de la inversión será financiado por Acuaes, el 25% por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el 5% por el Consorcio Masmedio de la Diputación de Cáceres. Los 9,3 millones incluyen no solo la construcción de las infraestructuras, sino también los gastos de redacción de proyectos, las expropiaciones necesarias y la dirección e inspección de las obras, informa la Junta en una nota.

El convenio ha sido suscrito por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; la presidenta de Acuaes, Rosa Cobo; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y los alcaldes de Pasarón de la Vera y Cabezuela del Valle.

