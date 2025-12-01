La nuclear gana peso en verano aunque reduce volumen

Los dos reactores de la central de Almaraz aportaron 4.239 gigavatios-hora (GWh) al mix eléctrico en el tercer trimestre del año. Es un ... 2,4% menos que en el mismo periodo de 2024. Ese ligero descenso en la generación no impidió que el peso de la energía nuclear sobre el global de la producción extremeña aumentara de forma significativa entre julio y septiembre.

La contribución de las energías renovables –mayoritaria desde hace tiempo en los meses de verano– al conjunto de la electricidad producida en la región fue del 51,3% en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos del informe de Opina 360. Lo que significa que la aportación de las no renovables –en su inmensa mayoría la nuclear– se incrementó en esos tres mismos puntos, hasta rozar el 49%.

54,5% renovable

En el global del año –hasta septiembre, que son los últimos datos de Red Eléctrica– Extremadura generó 25.160 GWh, de los que el 54,5% provienen de fuentes renovables.

En cuanto a las tecnologías, sigue siendo la nuclear la que más aporta al mix eléctrico extremeño, con 11.455 GWh, lo que supone el 45,5% del total regional; la fotovoltaica contribuyó en los nueve primeros meses del año con 8.882 GWh, el 35,3% del global, y ya lejos de esos porcentajes están la hidráulica, con poco más del 13%, y la termosolar, que no alcanza el 5%. Menos del 1% representan la eólica, las otras renovables y la cogeneración.