u madre es de Badajoz y ella nació en esta ciudad en 1981, pero enseguida se fue a Madrid. Dice que le obsesionaba el comportamiento ... del mundo animal y quería ser una especie de Félix Rodríguez de la Fuente, pero la enfermedad neurodegenerativa de su abuelo paterno se cruzó en su camino. De repente, todo su interés era el funcionamiento del cerebro. Acabó estudiando Neurobiología en la Universidad Complutense y su investigación más ambiciosa comenzó en 2010, aunque hasta 2019 no pudieron lanzar la primera publicación.

Ahora, en 2024, María Llorens-Martín, directora del Laboratorio de Neurogénesis Hipocampal Adulta y Enfermedades Neurodegenerativas del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha sido galardonada con el XXIX Premio de Investigación en Biología Molecular de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Son 12.000 euros para reconocer la labor investigadora de científicos que trabajan en España.

«Estoy muy orgullosa de investigar en mi país. A veces me llegan ofertas, pero no me quiero ir de aquí», afirma en esta entrevista, donde lo que pide son cerebros. «El cerebro de los ratones es muy diferente. El cerebro humano es el mayor tesoro que un investigador puede recibir», recalca.

Y es que lo que han descubierto ella y su equipo ha sido el nacimiento de nuevas neuronas en la región hipocampal del cerebro hasta la décima década de vida. Lo han conseguido analizando cerebros de personas muertas. El hallazgo podría dar lugar a herramientas terapéuticas y de regeneración que frenen el progreso de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer

– ¿Qué es el hipocampo cerebral?

– Controla el procesamiento de la información y su relación con las emociones. Regula el aprendizaje y la memoria, entre otras cosas. El hipocampo selecciona informaciones relevantes. Nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar entre dónde aparqué mi coche ayer y dónde hoy.

– Y usted ha demostrado el nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo a partir de los cien años, ¿a esa edad aún aprendemos cosas?

– La capacidad de aprendizaje la tenemos en toda nuestra existencia, es algo ligado a la supervivencia. Lo que es nuevo es que sigan naciendo neuronas a edades tan avanzadas. Estaba muy extendido que nacemos con un número de neuronas y se van muriendo durante la vida. Lo que hemos descubierto en algunas regiones de cerebro es una excepción a esa regla. Sabíamos por investigación en animales es que a medida que envejecemos nacen menos neuronas. Pero hemos descubierto que a los cien años, incluso en personas con enfermedades neurodegenerativas, siguen naciendo neuronas

– Parkinson, alzhéimer o ELA son aún misterios para la medicina, ¿es hora de invertir más ahora que vivimos tantos años en cuerpos sanos con cabezas enfermas?

– Lo que pasa es que aunque los síntomas se manifiestan con 70 o 80 años estamos empezando a entender que los cambios del cerebro empiezan con 30 o 40 años. Son enfermedades silenciosas hasta que dan la cara. El cerebro tiene mecanismos compensatorios hasta que su plasticidad no basta y se manifiesta la enfermedad. La inversión en grandes enfermedades como estas, el cáncer o las cardiopatías es esencial, no solo desde el punto de vista económico sino social.

– ¿Esos pequeños olvidos a los 40 años indican algo?

– No soy neuróloga, soy neurobióloga, pero por lo que hablo con ellos es importante hacer un seguimiento individual. Si nunca se me olvida nada y empiezo a tener pérdidas de memoria frecuentes me debería preocupar. Pero es que vivimos en una sociedad acelerada con tanto estrés que es normal que a todos se nos olviden detalles sin importancia. No siempre todas estas pérdidas subjetivas de memoria acaban en alzhéimer

– ¿En qué porcentaje influyen los genes y el hábito de vida?

– Depende de la enfermedad. En alzhéimer sabemos que solo el 5% de los casos son por causas genéticas conocidas. El resto se debe, bien a genes que aún no conocemos o a factores ambientales. Hablar de estilo de vida son palabras mayores. Ambientales incluye factores no controlables como calidad del sueño o estrés, entorno psicosocial o económico como condicionantes para desarrollar la enfermedad.

– Su investigación sentará bases para herramientas terapéuticas, ¿cuánto tiempo suele pasar hasta que el fármaco esté al alcance del paciente?

– Depende. Nuestro trabajo no es farmacológico sino a nivel celular pero la investigación biomédica es una especie de carrera en la que nos vamos pasando el testigo. No siempre hay una línea recta, por lo que mejor ir despacio y no dar falsas esperanzas.

– La suya ha sido una investigación con humanos.

– Me gusta poner énfasis en esto. Esta está hecha con seres humanos, con muestras de cerebro post mortem. Provienen de donaciones de fallecidos y tenemos muestras desde neonatos hasta de centenarios. Seguimos recolectando muestras, pero una de las dificultades que tuvimos al principio es que la manera en que se recolectaban las muestras humanas en los bancos de cerebros no era compatible con la observación de las neuronas hasta que nos dimos cuenta de esto. La sociedad debe saber que necesitamos cerebros para estudiar mejor las enfermedades neurodegenerativas. Todos sabemos que donar un corazón o riñón puede salvar vidas, pero donar un cerebro también es importante, incluso el de personas sanas para poder conocer el cerebro cuando funciona bien. Podemos extraer un trozo de piel y analizarlo, pero no un trozo de cerebro mientras la persona vive.