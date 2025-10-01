Una mujer de 42 años eleva a 21 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura Cinco pacientes continúan ingresados por una infección que ayer sumó el tercer fallecido en la región

A. M. Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:41

Siguen subiendo los casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, una infección que deja tres personas muertas este año tras la picadura de los mosquitos vectores. El último fallecimiento es el de un hombre de 77 años, un deceso comunicado por la Consejería de Salud este martes.

El último caso positivo se ha notificado hoy por el Servicio Extremeño de Salud (SES). Se trata de una mujer de 42 años, paciente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Además, hoy se notifica el alta hospitalaria de un hombre de 59 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que estaba ingresado en el hospital comarcal.

En lo que va de año se han registrado 21 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, tres de ellos asintomáticos y detectados a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre a las donaciones.

En este momento, cinco personas continúan ingresadas. Cuatro están hospitalizadas en Don Benito y otro paciente, en el Mérida.

En 2024 fueron 32 los casos de fiebre del Nilo Occidental registrados en la región. Hubo además tres fallecidos.

El Servicio Extremeño de Salud vuelve a incidir en la importancia de mantener la vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Recomendaciones

Según recuerda el Ministerio de Salud, el virus se mantiene gracias a un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Las personas y los équidos -en Extremadura se ha detectado un foco este año- se consideran huéspedes finales de la agente infeccionso, por lo que no transmiten la enfermedad, pero sí que la padecen, algunas personas con consecuencias graves e incluso la muerte.

Como medidas de prevención, el SES aconseja mantener en buenas condiciones zonas con agua: piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan líquido objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, pide evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.