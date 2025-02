El nuevo Bachillerato quiere borrar a los conquistadores extremeños

Antonio J. Armero Cáceres Sábado, 18 de diciembre 2021, 20:50 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Hernando de Soto, Pedro de Valdivia, Francisco de Orellana o Vasco Núñez de Balboa tienen las horas contadas en los libros de segundo de Bachillerato de los estudiantes extremeños, si no lo remedia la Junta. Que salgan del currículum es lo que plantea el último borrador del real decreto con la reforma educativa, el documento en el que el Ministerio de Educación sienta las bases sobre lo que quiere que estudien los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Y ese texto propone que la asignatura Historia de España del último curso de Bachillerato no incluya los hechos anteriores al año 1812.

«Mientras no se publiquen los reales decretos, puede pasar cualquier cosa», previene José Manuel Chapado, docente de Historia y presidente de PIDE (Sindicato del Profesorado de Extremadura). «Las autonomías –explica– están obligadas a respetar los mínimos que marca el Estado en esos reales decretos, pero pueden diseñar hasta el sesenta por ciento de los contenidos de los currículos, para integrar sus criterios o conocimientos propios de su ámbito territorial, y de hecho Extremadura ya ha ejercido esta potestad ante reformas educativas anteriores».

Con esta premisa por delante, Chapado tiene, no obstante, una opinión cristalina sobre la idea de que en segundo de Bachillerato no se estudie nada que ocurriera antes de aprobarse la Constitución de Cádiz. «Es un disparate», afirma el docente y responsable sindical. «Para entender el presente, necesitamos conocer el pasado –amplía–. Somos hijos de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero también de nuestros bisabuelos y de todos nuestros ancestros. Y para comprender el momento actual es importante entender lo que ocurrió siglos atrás, porque muchas de las claves del presente están en el pasado». Él, en definitiva, tiene claro que «los jóvenes de segundo de Bachillerato deberían estudiar también lo ocurrido antes del año 1812».

La situación actual

En la actualidad, en primero de Bachillerato se estudia Historia del Mundo, y en segundo, Historia de España desde la Prehistoria hasta hoy. Eso es lo que dice el currículum, la teoría. Otra cuestión es la práctica. Porque «dar un periodo tan sumamente largo en un solo curso, con cuatro horas de clase a la semana, es imposible», aprecia Chapado. «Toda esa materia no se puede dar en un año», coincide César Rina, que además de historiador, da clases de Enseñanza de la Historia en la facultad de Educación que la Universidad de Extremadura tiene en Badajoz. O sea, él ayuda a formar a quienes luego darán las clases de Historia. Además, es corrector en Selectividad, la prueba que corona el Bachillerato, para muchos jóvenes la última estación antes de la universidad.

«Creo que la nueva reforma intenta corregir el problema de inabordabilidad de la actual asignatura de Historia de España de segundo de Bachillerato, que cubre un periodo demasiado largo», sitúa Rina. «En la práctica –amplía–, en muchos centros no se llegaban a estudiar los siglos XIX y XX, que son importantes porque incluyen dos guerras mundiales y la guerra civil española».

Además, «en Bachillerato se viene dando un anacronismo», continúa Rina. «En la asignatura de Historia de España se estudia a Hernán Cortés o a Colón cuando en esa época no existía España, sino únicamente los reinos de Castilla y Aragón». «Estos anacronismos –abunda– persiguen vincular a las personas con un pasado mítico. No podemos hablar de Viriato como si fuese extremeño cuando en la época romana no existía Extremadura, ni podemos considerar los descubrimientos de Colón como una hazaña española cuando entonces no existía España».

En su opinión, «si queremos estudiar la historia de España, tenemos que empezar a mediados del siglo XVIII, aunque también se acepta 1812». Para el historiador y docente cacereño, «esta novedad que plantea el borrador del real decreto soluciona el problema de abarcar un periodo demasiado largo, y también el del anacronismo, al acotar la historia de España al momento en el que ya existe el país como tal».

Ahora bien, también hay una parte negativa, asume Rina. «Como suele pasar, los cambios solucionan unos aspectos y generan problemas en otros, y en este caso, se corre el riesgo de que los estudiantes crean que no existe historia antes de los siglos XIX y XX». «Al centrarlo todo en el presente, los estudiantes pueden creer que el mundo surge con la Revolución Francesa o con las Cortes de Cádiz, cuando no es así». «Otro posible problema –concluye César Rina– es que al centrarnos en los siglos XIX y XX, se corra el riesgo de que aumente la presión para abrir la puerta de la docencia en estos niveles a titulados en Sociología, Antropología o Ciencias Políticas, que a día de hoy no pueden dar clases de Historia».

Las dudas de hoy se irán aclarando una vez que el Ministerio haya publicado el real decreto y después de que la Consejería de Educación decida hasta qué punto personaliza los currículos educativos en la comunidad autónoma. Mientras llega ese momento, a los conquistadores, protagonistas en los últimos tiempos de polémicas que cruzan el Atlántico, les ha salido un nuevo frente, este en clave nacional y autonómica.