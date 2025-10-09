HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Movistar sufre una caída de red en la mancomunidad de Sierra de San Pedro

Según la Policía Local de Valencia de Alcántara están afectados Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y otros municipios de la comarca

R.B.C.

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:12

Movistar ha sufrido en la mañana de este jueves una caída del servicio de telefonía que está afectando a sus clientes en la comarca de la Sierra de San Pedro, según ha confirmado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura en sus redes sociales.

«La Policía Local de Valencia de Alcántara informa de que el municipio se encuentra sin red de telefonía Movistar», destaca.

El 112 detalla que «esta situación afecta a Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y otros municipios de la comarca».

Además, explica que la compañía «está trabajando en la reparación y el 112 Extremadura está coordinando la comunicación con los centros sanitarios afectado» para que no afecte a los vecinos de la zona.

Últimas incidencias en la región

La misma compañía ya registró una caída parcial de las comunicaciones en la comarca cacereña de Sierra de Gata a principios del mes de septiembre que dejó sin cobertura a gran parte de la población de ocho localidades durante nueve horas. La incidencia, provocada por un corte de fibra óptica, comenzó en torno a las tres de la madrugada, según informó Telefónica.

A finales del pasado mes de junio, una avería masiva de Telefónica dejó sin cobertura a los clientes de 46 localidades de la provincia de Badajoz durante cuatro horas, desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, cuando se recuperó la línea. El motivo fue un doble corte de fibra, a distintas horas, en Badajoz y Arroyo de San Serván.

