Robledillo de Gata, uno de los municipios afectados. HOY

Caída parcial de Movistar en Sierra de Gata, con ocho localidades afectadas

Telefónica está trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:22

La compañía Movistar ha registrado una caída parcial de las comunicaciones en la comarca cacereña de Sierra de Gata, según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura.

Esta incidencia, que Telefónica está trabajando para resolver a la mayor brevedad, afecta a ocho localidades cacereñas.

Se trata de Gata (1.353 habitantes), Robledillo de Gata (94), Villanueva de la Sierra (493), Descargamaría (108), Torre de Don Miguel (476), Santibañez el Alto (379), Hernán Pérez (411) y Torrecillas de los Ángeles (640).

La comarca, situada en el extremo noroeste de la provincia, está formada por 19 pueblos.

A finales del pasado mes de junio, una avería masiva de Telefónica dejó sin cobertura a los clientes de 46 localidades de la provincia de Badajoz durante cuatro horas, desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, cuando se recuperó la línea.

El motivo fue un doble corte de fibra, a distintas horas, en Badajoz y Arroyo de San Serván.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

