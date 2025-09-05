Movilización en Zafra para salvar del derribo un puente de 150 años

Zafra se moviliza para salvar de la piqueta un viejo puente con un pasado nostálgico para muchos vecinos.

El origen de la reivindicación está ... en el proyecto de la variante de la carretera N-432 (Badajoz-Granada). Se trata de una obra de infraestructura vial que busca desviar el tráfico de largo recorrido del núcleo urbano de la capital segedana, mejorando la seguridad y el medio ambiente local.

Con una longitud de más de ocho kilómetros y un recorrido por Los Santos de Maimona, Puebla de Sancho Pérez y Zafra, la variante, cuya ejecución está muy avanzada con el movimiento de tierras prácticamente finalizado y un 60% de la obra ejecutada, se espera que se complete a finales de 2025

En el proyecto de esta variante se contempla la demolición del antiguo puente Aragón trazado sobre la vía férrea Mérida-Sevilla y que según el historiador zafrense, José María Lama, fue levantado a finales del siglo XIX.

Ante la noticia de una posible demolición de este puente, un grupo de vecinos de Zafra se ha activado en redes sociales pidiendo que el 'Aragón' se mantenga en pie, sin que por el momento hayan tenido respuesta a sus demandas.

El puente, según Lama, se construyó en 1874 junto a otros instalados en la línea férrea Mérida-Zafra, y fue inaugurado en 1879.

A través de las redes sociales, los vecinos comparten fotos de archivo del viaducto y cuentan anécdotas

«En este puente coinciden los términos municipales de Los Santos/Zafra y Puebla de Sancho Pérez, y sobre él está documentado que se celebraron algunos importantes encuentros durante la República».

Tras construirse el Polígono Industrial 'los Caños' de Zafra, el puente sirvió para dar salida y entrada a vehículos desde el polígono hacia la carretera que une Los Santos y Zafra (EX-101)

Los vecinos entienden que el puente no goza de la sustentación suficiente y necesita una reforma, como al parecer han señalado los técnicos.

«Pues que se haga esta reforma o se contemplen otras soluciones y se deje como paso peatonal, pero que no se derribe aunque solo sea por considerarse un puente centenario de más de 150 años», argumentan miembros del movimiento ciudadano.

Hay un aspecto sentimental para los vecinos de Zafra, ya que este puente era el lugar de las escapadas de juventud donde se veían las parejas fuera de miradas inquisitorias a una cierta distancia del pueblo -está a a poco más de un kilómetro-, y se acudía en largos paseos por el camino que discurre paralelo a la vía.

Por encima de su único ojo han pasado muchas historias de hombres del campo que lo cruzaron para llegar a sus tierras en los tres términos municipales. El lugar donde está construido es una zona angosta pedregosa de la llamada Sierra de Los Santos.

Otra de las razones que argumentan quienes se muestran contrarios al derrumbe, bajo el lema 'no a la demolición del puente Aragón', es que en el devenir de la historia de Zafra su construcción supuso la llegada del ferrocarril a la ciudad y con ello un cambio de modelo; del netamente ferial al industrial con la llegada de la fábrica Díaz de Terán, antecesor directo de lo que luego fue la Díter y hoy la Deutz.

La plataforma supone que «la sustitución del puente por una nueva plataforma de hormigón se debe a que en esta zona el servicio ferroviario tendría doble sentido de circulación, y como evidencia la estructura y dimensiones de ahora, hechas a base de piedras y ladrillos, sería inasumible a no ser que el paso elevado sobre la vía se realizara en otro punto y el puente Aragón se mantuviera solo para comunicar el camino de un lado a otro de la vía como camino agrícola.

«Pero que lo dejen ahí como una mirada a nuestro pasado», claman los defensores de que no sea demolido

Y en esas están los vecinos, quienes hasta ahora, mantienen su hilo conductor a través de las redes sociales, donde se están publicando antiguas fotografías que muestran la curiosidad de los vecinos de la comarca por acercarse a aquellas nuevas vías férreas que surgieron con la modernización de Extremadura a través del ferrocarril. Fotos de otros tiempos sobre un puente que también es de otros tiempos, aunque elegante y vistoso.