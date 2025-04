Una montaña de reproches

Pablo Calvo Cáceres Martes, 25 de junio 2024, 21:11 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Se esperaba más del debate del estado de la región. No nos engañemos: no mucho, porque el ejecutivo aún está calentando y el PSOE es ... todavía esclavo de lo que no hizo cuando tuvo ocasión; pero sí algo más que el reguero de reproches cruzados entre partidos que llenaron las dos jornadas de este debate que, si no se hubiera celebrado, tampoco se habría echado de menos. Tal es así que la presidenta Guardiola ya intuía el estilo de críticas y ayer ni tomó nota de lo que escuchaba desde la tribuna; y todo lo de ella, a su vez, sonó a ya oído: el atasco de Extremadura cuando llegó a la Presidencia, las cosas que han hecho (a veces el PP cae en la tentanción de solemnizar la gestión que debe ser normal: que comience el curso escolar sin incidentes), o lo que se pretende hacer.

