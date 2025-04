De Miguel recrimina a Guardiola: «Gobierna para los que no necesitan estado de bienestar»

Es la única de los presidentes de los grupos parlamentarios de la Asamblea con experiencia previa en el debate sobre el estado de la región ... y se ha notados. La presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado con ironía y seriedad los primeros 11 meses del gobierno de coalición de PP y Vox.

Tras dedicar sus primeras palabras al expresidente socialista Guillermo Fernández Vara, a quien ha deseado una pronta recuperación, Irene de Miguel ha querido recordar en primer término a María Guardiola, quien ayer se olvidó de su socio de gobierno. «Le cuesta asumir que gobierna con Vox. Le pesa y le abochorna pero es la realidad y no se puede esconder». Porque, además, según la portavoz de Unidas por Extremadura, se nota.

Especialmente por una rebaja fiscal, la mayor coincidencia entre los dos socios de gobierno, que pone de manifiesto «que gobiernan para los suyos, para los que no necesitan el estado del bienestar». Irene de Miguel ha criticado también que PP y Vox fijen la rentabilidad económica para tomar medidas educativas, que vinculen la empleabilidad con todas las etapas, que eliminen el criterio de renta en todas las ayudas menos en el comedor escolar.

«No lo hay para los cheques de guardería, conciliación y estudio de idiomas, pero sí para el comedor escolar», ha recordado De Miguel. Por eso, la líder de la coalición de izquierdas le ha dicho a Guardiola que «gestionan en favor de las empresas privadas» y también de «defraudadores fiscales, los que no quieren aportar a la hucha». De ahí que «una defraudadora fiscal como la Pantoja le dijera que es usted un ser de luz».

De Miguel también le ha criticado a Guardiola que agrande la brecha entre las localidades grandes y pequeñas ayudando a servicios y empresas que no están en las zonas rurales. «Tienen que hacer políticas que lleguen a todos los rincones de la región», le ha pedido, tras lamentar también la eliminación de la gratuidad del comedor escolar «por sectarismo político», porque la había puesto en marcha el anterior gobierno socialista, y como ejemplo de la falta de diálogo de la presidenta de la Junta.

La Extremadura triunfal

«Todos los grupos parlamentarios votamos a favor de la gratuidad del comedor escolar y el PP la eliminó», ha recordado también De Miguel. Por eso, «cuando ayer nos pidió diálogo, ¿de qué diálogo habla?».

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, la presidenta de la Junta tiene más de pose que de realidad y no solo por el diálogo que reclama y no practica. «Dice que tiene la puerta de su despacho abierta y no es verdad». O solo la tiene, le ha recordado Irene de Miguel, «para reunirse con inversores, toreros y deportistas, con gente que sale sonriendo en la foto para vendernos la imagen de una Extremadura triunfal».

Pero las puertas del despacho de la presidenta extremeña no están abiertas para los empresarios de la mina La Parrilla, los sindicatos docentes, las asociaciones de interinos o la plataforma Salvemos la montaña, según De Miguel.

En materia educativa, además de la gratuidad del comedor escolar, la líder de Unidas por Extremadura ha rechazado el recorte de la oferta de Formación Profesional por el daño que hará a las zonas rurales y, en materia sanitaria, le ha preguntado a Guardiola dónde está la varita mágica con la que iban a reducir las listas de espera y mejorar la atención médica en su conjunto. «Hemos solicitado el plan estratégico que prometió para ello y nos han entregado un folio».

En dependencia ha pedido más atención para nuestros mayores y más inversión y ha cerrado su discurso exigiendo a Guardiola que haga realidad las ayudas que prometió para los enfermos de ELA hace un año.