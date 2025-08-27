HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
El autobús siendo montado en una góndola para llevarlo a un desgüace. HOY

Monesterio consigue retirar un autobús abandonado hace casi un año

El vehículo lo dejó en la entrada del pueblo un conductor extranjero, a las pocas semanas fue vandalizado y representaba una imagen penosa y un peligro hasta que ayer pudo ser retirado tras un proceso que ha durado diez meses

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:50

A Monesterio (Badajoz) llegó en el mes de noviembre un autobús con matrícula francesa. Aparcó en la entrada del pueblo y no se volvió ... a saber nada del conductor, extranjero. El origen y destino del autobús es un misterio. Solo se sabe que iba sin pasajeros y lleno de colchones. Empezaron a pasar los días, las semanas y finalmente su interior fue desvalijado, su batería desmontada y los cristales apedreados. El estado de abandono del autobús ha llegado hasta los plenos municipales pues daba muy mala imagen en una población que está despegando turísticamente. Diez meses después el Ayuntamiento consiguió ayer lunes retirarlo de la vía pública.

