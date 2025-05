Moda extremeña con personalidad taurina

Con una abuela y una madre modistas, Emma Prieto Carrón (Plasencia, 1985) aprovechaba de niña los retales que sobraban para vestir a sus muñecas. Fue ... cumpliendo años y en los márgenes de los libros de texto dibujaba modelos. Con estos antecedentes, estaba cantado que se convertiría en diseñadora de moda, para lo cual estudió en el Instituto Europeo de Moda, en Madrid, una formación que culminó en 2011 y que ella sabe que no es suficiente.

«Es un mundo difícil y más establecerte por tu cuenta. Puedes acabar diseñando para otras marcas, pero por cuenta propia es más complicado porque cuando creas un producto nuevo al principio no tienes clientes y además tienes que gustar en el mercado», explica.

Sin embargo, la extremeña ha sacado adelante desde 2013 prácticamente una colección por año. La primera se tituló 'La mezcla de la esencia' y la última, presentada este año en Plasencia, 'Gaonera' (lance que el torero realiza citando al toro de frente mientras se coloca el capote por detrás del cuerpo). Su estilo es fácilmente reconocible por estar inspirado en el mundo flamenco y taurino. La semana pasada fue entrevistada por TVE durante los sanfermines.

«La moda española llama la atención, he vendido chaquetillas a Portugal y a Estados Unidos»

«Creo que desde el principio he conseguido un estilo muy marcado y por eso las personas a las que les interesa tienen que venir a mí. Con el paso del tiempo vas haciendo más cosas. Por ejemplo, he creado mi propio estampado, como la chaquetilla con estampación digital con la que ya tengo clientes de todas partes de España. En mi caso no me quedo en lo superficial e indago con estampados creados a base de bordados del traje de luces, hago como una deconstrucción del bordado. También he vendido estas chaquetillas a Portugal y a Estados Unidos porque la moda española llama mucho la atención».

«La formación nunca sobra»

Cuando cuenta todo esto, Emma Prieto acaba de salir de un curso en Madrid, el cual formaba parte del segundo premio, entre 300 candidatos, que ganó hace ahora un año en el Concurso Nacional de Moda de Baño en Benidorm, en el que además de una cantidad en metálico incluía esta formación que le ha permitido visitar por dentro marcas como Pepe Jeans o Pedro del Hierro, así como una licencia de patronaje por ordenador, una tendencia a la hora de trabajar en este sector que algún día sabe que tendrá que asumir, «aunque yo de momento me siento más cómoda diseñando en papel», reconoce.

Para ella, la formación continua en el mundo de la moda es imprescindible. «Nunca sobra, y más en la moda, que está en constante cambio», señala. De hecho, gracias a un curso reciente con la afamada Maya Hansen, conocida por los diseños de sus corsés y que viste a multitud de celebridades, está experimentando con diferentes materiales. «Ahora ya tengo un corsé con tripa de embutir sintética y tengo varias ideas para llevar a cabo».

El valor de las prendas con marca Emma Prieto se lo da el carácter artesanal de las mismas, ya que son sus manos las que se encargan de elaborarlas, por lo que son exclusivas. «Me cuesta delegar», reconoce, aunque en la actualidad le ayuda en el taller donde toma medidas a sus clientas Andrés, un chico de prácticas de Montehermoso.

Y aunque hay proyectos para impulsar a empresarias autónomas como ella, y cita una asociación para ayudar a diseñadores y artesanos de Extremadura con varios desfiles por la provincia para darle visibilidad, facilidad que no tenía en sus inicios, la realidad en este mundo hoy día, reconoce, es que basta que un famoso o famosa se ponga alguna de tus prendas y la suba a su perfil de redes sociales para que la marca suba como la espuma. «Yo uso como canal Instagram y eso hace mucho, igual que el boca a boca».

Guardiola y Soraya

En su caso, un modelo de la colección Templanza de Emma Prieto, usado por la guionista Sofía Squitteri, fue visto en la alfombra roja de la última gala de los Goya; la cantante extremeña Soraya Arnelas también la ha ayudado vistiendo uno de sus diseños, y recientemente la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, apostó por una de las chaquetillas de la diseñadora extremeña para ir a los toros durante la pasada Feria de Plasencia. «Guardiola llevaba una chaquetilla de estampación digital con madroños en negro y piedras brillantes con fondo blanco con dorado», explica.

Otra persona que menciona porque la ha ayudado mucho gracias a sus contactos en Madrid es Miriam Martín, hija de Victorino Martín y nieta del reconocido ganadero fallecido.