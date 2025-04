El Ministerio decide desactivar el nivel 3 de emergencia para Extremadura

J. M. M. Miércoles, 30 de abril 2025, 14:24 Comenta Compartir

El Ministerio de Interior ha tomado la decisión de desactivar el nivel de emergencia 3 para Extremadura, que estaba en vigor a causa del apagón eléctrico que sufrieron España y Portugal el pasado lunes. Lo ha hecho después de la reunión mantenida, a petición del propio Ministerio, con los responsables de la Delegación del Gobierno en la región y del Ejecutivo autonómico.

Ahora falta que se desarrollen los trámites necesarios para hacerlo efectivo. «Se tiene que publicar en el BOE (Boletín Oficial del Estado), pero está tomada la decisión de rebajar el nivel», ha aclarado José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, al término de ese encuentro telemático.

A partir de ese momento, la región entrará automáticamente en el nivel 2, pero Abel Bautista, consejero de Presidencia, también ha avanzado que el nivel de emergencia se dejará en prealerta: «Lo razonable es pasar a situación cero, de manera que en 24 o 48 horas pasaríamos a desactivar por completo el plan de protección civil una vez desaparecidas las causas que dieron lugar a esta emergencia».

En las últimas horas no se ha producido ninguna intervención de la UME ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han tenido que actuar en relación al apagón

Esta rebaja en los niveles de alerta se produce una vez que se ha constatado la normalidad en el suministro eléctrico de la región. El delegado del Gobierno ha explicado que en las últimas horas no se ha producido ninguna intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencia) que está desplegada en Extremadura y que la Policía Nacional y la Guardia Civil no han tenido que actuar en relación al apagón. «Están restablecidos todos los servicios públicos y no ha habido ninguna petición de ningún organismo», ha declarado Quintana.

Así se lo ha transmitido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la conferencia de esta mañana, una información con la que el Ministerio ha optado por desactivar el nivel 3.

Por su parte, Bautista ha insistido en la plena normalidad que vive la comunidad autónoma y en el correcto funcionamiento de los servicios públicos y de las telecomunicaciones. «Entendíamos que era la información conveniente para que el ministro tomara la decisión que correspondiera de seguir o no con el nivel tres», ha explicado el consejero. En ese sentido, Bautista ha afirmado que en la tarde del martes fue la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien ya transmitió a Grande-Marlaska la situación en Extremadura.

Tras la reunión telématica desarrollada en la mañana de este miércoles, la Junta de Extremadura informará al CENEM (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias) sobre el estado de la emergencia en la comunidad y a continuación, Bautista se reunirá con los técnicos de protección civil y del 112. «Me atrevería decir que el nivel de emergencia que corresponde es el cero, en el que los servicios de emergencia y de protección civil está en disposición de que puedan ser activados en cualquier momento. Dada esa plena normalidad no correspondería ni se entendería cualquier otro nivel », ha concluido Bautista.