¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Reunión de Irene de Miguel con representantes de USO.

Elecciones en Extremadura

Irene de Miguel propone un plan para dignificar la Administración Pública

La candidata de Unidas por Extremadura se reunió representantes del sindicato USO Extremadura para conocer sus reivindicaciones

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha propuesto un plan para «modernizar y dignificar» la administración pública extremeña.

De Miguel realizó este miércoles estas declaraciones tras reunirse en Mérida, junto con el candidato Juan Schirinzi, con representantes del sindicato USO Extremadura para conocer sus reivindicaciones.

«Para nosotros es muy importante la acción sindical, ya que todo lo que sea la defensa de los derechos de los y las trabajadoras es fundamental», destacó De Miguel, quien señaló que en este encuentro se ha tratado, sobre todo, de la administración pública.

