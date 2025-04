Para promover la prosperidad

Comenta Compartir

La primera vez que se recoge la necesidad de tener diputaciones en España fue en la Constitución de Cádiz de 1812, que incluye la creación ... de estas nuevas instituciones en cada provincia «para promover su prosperidad». El espíritu de estas cuatro sencillas palabras ha permanecido por encima de todos los avatares históricos y políticos -pues no en vano la propia creación de la Diputación Provincial de Cáceres no se materializaría hasta 1835-, y encierran en sí mismas el objetivo que alienta cada una de las acciones que se promueven desde esta institución, orientada, con todo el saber que podemos reunir las personas que la dirigimos, a lograr efectivamente la prosperidad de los vecinos de la provincia de Cáceres. Su bienestar es nuestra responsabilidad y, por qué no decirlo, también nuestro desvelo.

Estas líneas, sin embargo, no son para hablar de nosotros, sino de ustedes, del Diario HOY, que ha alcanzado los 90 años de vida. Un logro enorme que solo el esfuerzo y la capacidad de tantos profesionales que durante estas nueve décadas han trabajado en sus redacciones ayudan a explicarlo. Felicidades a HOY, extensibles a los miles de lectores que con la fidelidad a sus páginas (y ahora también a sus pantallas) han hecho posible que Extremadura cuente con un periódico que, desde sus comienzos en el lejano y convulso 1933, nació con una nítida vocación regional, inusual en aquellos momentos de definión incipiente de la realidad territorial de nuestro país. Sus promotores ya demostraron tener una visión global y se entregaron a la empresa de hacer comunidad, en el sentido de generar convivencia, tarea en la que sigue inmersos con su criterio y profesionalidad. Enhorabuena de nuevo. No hay duda de que el presente de esta tierra se va escribiendo en HOY; en sus páginas se imagina el futuro y en millones de palabras durante los últimos 90 años ha ido quedando grabado el pasado de Cáceres, Extremadura y sus gentes. La prensa local es un zaguán a la calle, nos da acceso al lado cercano y cotidiano de nuestros pueblos. Y, al mismo tiempo, un periódico ejerce como un gran ventanal al mundo. Los avances tecnológicos, los grandes descubrimientos del campo de la salud, las proezas deportivas, las más sensibles creaciones artísticas o los conflictos más duros producto de la intransigencia humana los hemos podido ir conociendo gracias a las páginas de diarios como HOY, que pese a la explosión de canales informativos que caracteriza el desarrollo de los últimos lustros, continúa siendo un referente primordial para el vecino de cualquier municipio de la provincia cacereña. Los caminos de Diputación y HOY se han entrelazado para lograr el bienestar de la provincia Un periódico ayuda a hacer más libres a los individuos, porque la persona que está informada tiene mayor capacidad de elección y es mucho menos manipulable. Por eso me gusta pensar que los caminos de la Diputación Provincial de Cáceres y del Diario HOY se han ido cruzando durante todo este tiempo; facilitar información y explicarla es también una forma muy clara de apostar por el bienestar individual y el crecimiento colectivo, y por conseguir la prosperidad que, como decía al comienzo, es el mismo objetivo que persiguen las diputaciones desde que fueron ideadas por el legislador. No solo eso. Me gusta pensar también que el trabajo de uno ha contribuido al crecimiento del otro, y viceversa. Para un gobernante es esencial la labor de los medios de comunicación y, en este caso concreto del Diario HOY por la capilaridad de la que goza desde sus inicios en el territorio, para que se conozcan sus decisiones, explicar por qué se ordenan unas u otras políticas y para hacer partícipe al ciudadano de su propio gobierno. De igual forma, en justa correspondencia cabría decir, la labor permanente de la Diputación de Cáceres en el cumplimiento de sus propios objetivos creo que también ha facilitado humildemente el fin último del periódico de llegar hasta sus lectores:levantar tantas casas de cultura, construir y mantener la amplia red de carreteras y, como signo de los tiempos, avanzar en las redes de conectividad pueden ser algunos de los ejemplos de este entrelazar de caminos entre la institución provincial y el diario, del que el beneficiario último es el ciudadano. Una coincidencia de objetivos de la que nos sentimos orgullosos. En estos 90 años de vida de HOY, en sus más de 30.000 números que día a día han visto la luz, han aparecido las acciones de los 32 presidentes que me han precedido al frente de la institución provincial de Cáceres a lo largo de estas nueve décadas transcurridas; se ha escrito de todos nosotros, de las decisiones adoptadas por las decenas de corporaciones provinciales que se han sucedido, de los aciertos y de los errores en que hayamos podido incurrir. Por eso sentimos que este cumpleaños es también un poco el nuestro, y en definitiva el de todos los lectores que cada mañana han podido conocer más acerca del mundo y de ellos mismos gracias al Diario HOY. Felicidades. Volver al inicio del especial 90 años anticipando el mañana

