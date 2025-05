Vara: «A ninguno nos sorprenden las declaraciones de Gallardo porque lo ha dicho internamente y a mí personalmente»

Rocío Romero Badajoz Viernes, 23 de junio 2023, 14:53 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

El secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, no se ha sorprendido de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, opine que debía haber dado un paso un atrás antes del 28-M. Lo ha hecho en una entrevista publicada este viernes en HOY.

Vara, en declaraciones al programa Ahora Extremadura de Canal Extremadura Televisión, ha asegurado esta mañana que «a ninguno de nosotros nos sorprenden (esas manifestaciones) Escucha aquí el audio porque lo ha dicho internamente en varias ocasiones y personalmente a mí en muchas ocasiones. Para mí no es ninguna novedad».

El candidato del PSOE se presentará a la votación de investidura en la Asamblea como presidente de la Junta de Extremadura en las próximas semanas y considera que el PSOE es un «partido en que la gente tiene opinión y la expresa sin objetivo de hacer daño».

Vara afirma que no es la «intención de Miguel Ángel ni de ningún compañero» hacerle daño ni postularse como sucesor al frente del PSOE e incluso como su candidato. Incide en que el presidente de la Diputación habla libremente porque el PSOE es un partido cohesionado. El objetivo de Gallardo, según Vara, es que «el partido siga unido y cohesionado».

El presidente extremeño en funciones no quiere pronunciarse sobre su sucesión. Aunque la posibilidad de que PP y Vox formen gobierno es cada vez más débil, si el PSOE no llega a gobernar se abrirá el relevo en la jefatura de los socialistas extremeños. Preguntado por las quinielas, en las que suele aparecer el nombre de Miguel Ángel Gallardo, no ha querido entrar. «1x2», ha bromeado.

Vara no quiere pensar en quién será el candidato del PSOE en unas hipotéticas nuevas elecciones en noviembre porque considera que sería «muy perjudicial» para la región no tener gobierno hasta inicios de año. «No me quiero situar en escenario de elecciones porque supondría aceptar el rotundo fracaso de la política (...). Quiero hacer todo lo que esté en mis manos para que no haya repetición de elecciones», ha dicho.

El presidente extremeño en funciones asegura seguir «ilusionado con el cambio de modelo productivo de la región» derivado de nuevos proyectos industriales. «Me hace ilusión asistir a la transformación económica de la región». Dice tener «ganas y fuerzas» de seguir al frente del PSOE extremeño.

Como viene haciendo en los últimos días, Vara ha pedido al PP que le deje gobernar Extremadura como líder de la lista más votada por los extremeños. Las urnas, dice, dieron «dos opciones: la lista más votada o un pacto PP y Vox. O se gobierna, o se deja gobernar. Ninguna de las dos cosas es ir en contra de los intereses de Extremadura. Lo importante son los ciudadanos y sus problemas».

El presidente ha recordado que el PSOE gobernó sin mayoría absoluta entre 2015 y 2019, y logró aprobar los presupuestos llegando a pactos con el PP, dos años, y con Podemos, los otros dos.