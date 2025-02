«Quiero ser el secretario general del PSOE para ser presidente de la Junta de Extremadura»

Dice que si el PSOE no hubiera perdido las elecciones en su pueblo en 1995, su historia hubiera sido otra. Pero el PP se hizo ese año con la alcaldía y él decidió afiliarse para contribuir a revertir la situación. Aunque entonces no imaginaba hasta ... qué punto iba a lograrlo. Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, 1974) consiguió mayoría absoluta en su primer intento. Se convirtió en alcalde en 2003, con 28 años. Doce después, en 2015, con experiencia suficiente en la política local, dio el salto a la provincial como presidente de la Diputación de Badajoz. Hoy sigue en ambos cargos porque ha conseguido su sexta mayoría absoluta en las últimas elecciones, y ahora se dispone a entrar en el terreno regional como sucesor de Guillermo Fernández Vara.

–¿Por qué quiere ser el nuevo secretario general del PSOE?

–Soy una persona que cada vez que tengo la oportunidad hablo de la Extremadura de la autoestima, de la Extremadura del talento, de la que debe dejar atrás la mochila de la resignación y sobre todo la autocomplacencia. Por eso, cuando el partido lo necesita porque hay un cambio de liderazgo, doy el paso.

–¿Se arrepiente de haberlo dado antes de que se haya convocado el congreso regional?

–Yo soy una persona muy coherente. No puedo estar permanentemente diciendo no sé si me voy a presentar cada vez que me enfrento a una rueda de prensa. Todo el mundo sabe que cuando hay un proceso en el que no se va a elegir al actual secretario general, porque él mismo lo ha decidido de forma voluntaria, tenemos derecho a decir cuáles son nuestras intenciones. Yo creo que cuando hay transparencia, cuando hay además honestidad, sobre todo cuando hay un principio claro, lo que hay es lealtad.

–¿También a Fernández Vara?

–Antes de anunciarlo lo hablé con él y también se lo comuniqué a Pedro Sánchez. Si no, no estaría aquí.

–¿Le animaron a presentarse?

–No estoy hablando de animar, estoy diciendo que me agradecieron que se lo comunicara. Y si alguno hubiera dicho que no lo hiciera, por supuesto que hoy no estaría aquí.

–¿Cree que esa precipitación, según entienden algunos en el partido, le puede restar apoyos?

–Soy libre, no tengo hipotecas y decido presentarme, tras ganar las elecciones en Villanueva de la Serena, a una Secretaría General donde voy a pasar a ser el portavoz de la oposición. Si me hubiera quedado como estaba, me garantizo años de alcaldía, porque tengo un colchón amplio. Por lo tanto, haciendo nada, ganaba. Pero doy el paso y me arriesgo. Yo no sé qué candidatos habrá, si habrá más, pero, en cualquier caso, no sé si estarán en esa circunstancia, la de tener garantizado ganar y elegir el riesgo de no ganar.

–¿Y por qué lo hace?

–Siempre he pensado que los gobiernos no los gana la oposición, los pierde el gobierno. Pero para que un gobierno pueda ser visibilizado realmente tal como es, es necesario que haya una buena oposición que explicite, que ponga en la pantalla y, sobre todo, en la opinión pública las debilidades de ese gobierno. Y las debilidades del actual son muchas.

–¿No es esa la oposición que está haciendo el PSOE?

–Es una oposición, lógicamente, basada en los principios en los que creemos, pero a nadie se le escapa que cuando el líder ha decidido dar un paso atrás, no hay una cabeza, no hay una cara. Por lo tanto, al no haber un liderazgo, pues esa oposición se diluye. Nos podemos matar haciendo oposición, porque cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad la hacemos y creo que bien, pero la ciudadanía percibe que el PSOE no está, porque no hay un liderazgo de referencia en estos momentos.

–¿Por qué cree que es usted la persona adecuada para encarnar ese liderazgo?

–Eso lo deben decidir los militantes, pero yo creo en la meritocracia, que está basada en el trabajo, en el esfuerzo, en el arriesgar y en los resultados. Tiene que ver con querer ofrecer aquello que has hecho. Y, sobre todo, creo en la política con rostro humano, en la de aquel que conoce realmente la verdadera política, que es la local, en la que uno se remanga cada día y tiene muchas zapatillas gastadas. ¿Creo que puedo ser el mejor candidato? Quienes hoy representan a los ciudadanos desde los gobiernos, mayoritariamente, me lo han pedido.

–¿Quiénes?

–Yo no hubiera dado el paso sin antes hablar con personas como Antonio Osuna (alcalde de Mérida), José María Ramírez (alcalde de Almendralejo) y Blanca Martín (presidenta del PSOE), porque forman parte de mi generación y quiero que mi generación sea la que vuelva a hacer historia en Extremadura con las políticas del PSOE. Y si ellos hubieran mostrado interés en presentarse, yo hubiera reflexionado.

–A pesar de esos apoyos, no parece que usted sea un candidato de consenso.

–Tenemos que aprender a saber que las primarias han llegado para quedarse, que impulsan la democracia interna de los partidos y que esta democracia nos permite que afloren las distintas sensibilidades, las diferentes formas de entender el partido.

–¿No teme que las primarias puedan generar o agrandar las divisiones internas?

–Las primarias impulsan la participación de los militantes y todo lo que impulsa esa participación es bueno. Son la oportunidad de que realmente lo que se decida sea lo que elige el PSOE y no unos cuantos.

–Referentes en su partido como Fernández Vara o Quintana han dicho con claridad que les gustaría que hubiera un candidato de consenso.

–A mí también me gustaría, pero yo le puedo garantizar que si los militantes me dan su confianza, que estoy convencido de que va a ser así, habrá unanimidad en la unidad. La responsabilidad del secretario general saliente es sumar y yo coser, sé, porque si no, no sería alcalde de una ciudad como Villanueva, donde no solo me votan aquellos que piensan como yo. Me vota mucha gente que teniendo una ideología diametralmente diferente a la mía, consideran que yo tengo el mejor proyecto para sus vidas. No se puede ser alcalde con 14 concejales de 21 si no sabes sumar, si no eres una persona de consenso.

–¿Le han pedido desde la dirección federal o regional que se retire?

–Nunca me podrían pedir eso.

–¿Y si lo hicieran?

–Nunca aceptaría dar un paso atrás. Yo llevo 20 años de alcalde y probablemente he cometido muchos errores, pero nunca el error político, que para mí casi es un delito político, de engañar a la gente. Yo no me he embarcado en esto para defraudar a aquellos que creen que puedo encarnar el mejor proyecto de cambio en el partido para cambiar después Extremadura. Mi objetivo es ser presidente de la Junta, porque si algo me avala es el valor de la palabra frente a aquella que la perdió. Yo me haría un Guardiola si me retirara y no lo voy a hacer. Puedo ganar o perder, pero en la vida me retiraría.

–Entonces si consigue ser el secretario general, también sería el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura.

–Sí, quiero ser secretario general para después ser el candidato a la Junta. Quiero que los militantes lo sepan, que me vote aquel que quiera darme la oportunidad de ser presidente de la Junta, el que piense que después vamos a tener que volver a abrir un proceso a cuatro meses de las elecciones para elegir a un candidato, que vote a otro. Yo lo que quiero es estabilizar primero el partido, porque una vez se elija al secretario general hay que coser y recomponer la ilusión, y después gobernar Extremadura.

–¿Tiene su candidatura cerrada, sabe qué personas quiere que le acompañen?

–Quiero que me acompañe todo el partido. En mi ejecutiva estarán todos aquellos que tienen ganas de trabajar, ilusión para hacerlo, tiempo para dedicar y cuyo objetivo sea trasladar el proyecto de cambio para ganar al PP. Mi objetivo no es ganar a mis compañeros, es el medio para llevarme al fin, que es ganar al PP.

–¿Tendrá contrincantes en las primarias?

–Sería anormal que dadas las sensibilidades que hay no los tuviera. Pero tengo que decir que los proyectos políticos van en favor de las personas, de todas; las estrategias solo van en contra de una persona.

–¿Percibe estrategias en contra de su persona?

–Lo que percibo es que ahora mismo solo hay un proyecto.

–¿Qué opinión le merece Lara Garlito? Pudiera encabezar una candidatura alternativa a la suya e impulsada por Rafael Lemus, secretario provincial.

–Es una compañera extraordinaria. Tengo muy buen concepto de todos mis compañeros.

–¿También de Lemus?

–No tengo ningún problema con él, tenemos una diferencia conceptual. Pero, al menos por mi parte, la relación es cordial y de buen compañero.

–¿Por qué si su aliado es Antonio Rodríguez Osuna no le respaldó para que fuera secretario provincial del PSOE de Badajoz?

–Antonio y yo siempre hemos sido aliados porque defendemos la política del esfuerzo y de la meritocracia. Pero no siempre tenemos que estar de acuerdo. Yo soy una persona tremendamente leal y no me arrepiento de serlo. Yo he sido leal a mi secretario general provincial. Rafa Lemus fue quien sustituyó a Paco Fuentes y en ese proceso de cambio yo estuve con Ramón Díaz Farias y perdió. A la siguiente se quiso volver a presentar y ya le dije que era un error, nuestra generación debe estar unida. Y esto mismo pasó con Antonio. Pero no he roto nada con ninguno. Los tres, Ramón, Antonio y yo, somos los grandes impulsores de la fortaleza de Lemus. Tengo la conciencia tranquila, yo siempre he sido leal con Lemus.

–¿Y él con usted?

–Eso se lo debe preguntar a él.

–Hay en el PSOE quienes creen que ha llegado el momento de que una mujer tome las riendas del partido y, a poder ser, una mujer cacereña.

–Quien cree en la meritocracia y no en la partitocracia y, sobre todo, quien cree en la igualdad, no puede defender eso. El tiempo de la mujer es siempre. Quien dice eso quiere buscar guerras de género en un partido que lo que ha hecho siempre ha sido impulsar la igualdad. De la misma manera, quien quiera convertir esto en una guerra de provincias, está haciendo provincialismo y yo soy un profundo convencido de que el partido tiene que hacer región. Además, si queremos poner por primera vez a una mujer como presidenta de la Junta, llegamos tarde.