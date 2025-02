«Guardiola se ha cargado la fusión, el mejor proyecto social y económico de la región»

Miguel Ángel Gallardo, precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, respalda las políticas de Pedro Sánchez y dice que la presidenta de la Junta no puede reclamar a Madrid lo que no defiende en la región.

–Si lo logra será el tercer ... secretario general del PSOE, ¿cuál es su proyecto para el partido?

–Yo represento el trabajo basado en la autoestima y en la palabra hecho en Villanueva. Y esta forma de trabajar, que es lo único que sé hacer, trabajar con valentía, es lo que ofrezco.

–¿Y qué ofrece a Extremadura?

–El sí frente al no o al sí pero no. Yo defiendo que aquí cabe todo, una refinería, el Elysium, Valdecañas, todo aquello que da oportunidad frente a desesperanza, frente a una presidenta que se ha cargado el proyecto más importante desde el punto de vista político, económico y social de la región, el proyecto más cohesionador, que se llama unión Don Benito-Villanueva.

–El PSOE perdió su mayoría absoluta en Don Benito.

–Pero el gobierno debería haber sido de PSOE y PP. El problema es que María Guardiola no tiene ambición por la región, solo por el poder. Por eso, aunque era muy progresista, cuando le dieron 24 horas para pactar con Vox o irse, le sobraron 12. No tiene palabra y el problema es, además, que con su política no avanzamos.

–¿Porque se ha paralizado la unión?

–Porque no puede ir a Madrid a defender a Extremadura si no da ejemplo. No puede pedir que el Gobierno nos dé más si está bajando los impuestos. No puede ser que un rico pague en Cataluña y no pague aquí.

–¿Por qué cree que el PSOE ha perdido la Junta?

–Guillermo ha sido un gran presidente, muy trabajador, pero quizás falló al creer que sin vender lo que hacía la gente lo iba a saber. Justo lo contrario que hace el PP, que es vender sin hacer.

–¿Está de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía, las cesiones a los independentistas?

–La política es diálogo y pacto y está reñida con la judicialización. La amnistía llega porque el PP es el mayor fabricante de independentistas que hay y la condonación de la deuda no es solo para Cataluña. Pero aquí tenemos una presidenta soberbia que la rechaza y da otro argumento más a Madrid para que crea que nos sobra el dinero.