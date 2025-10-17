Miajadas y Herrera del Duque, pendientes del plan de ajuste de Nestlé

Aún se desconoce el impacto que tendrá en España, pero el plan estratégico de Nestlé, el gigante mundial de la alimentación, contempla un ajuste de ... plantilla de 16.000 empleados de cara a los próximos dos años. A nivel global, la empresa emplea a más de 270.000 personas, de las que 4.060 desarrollan su labor en España. Y aunque aún no hay detalles concretos, Extremadura podría sufrir esos ajustes, ya que por volumen de empleados, sus dos embotelladoras de agua para su marca Aquarel, en Viladrau (Gerona) y Herrera del Duque (Badajoz), donde Nestlé tiene una fuerte presencia, suman cerca de 400 empleados. En el caso de la planta extremeña esta comenzó a funcionar en 2004.

En Extremadura, también tiene Solís, en Miajadas (Cáceres), donde fabrican salsa de tomate en un centro de producción que cuenta con casi un centenar de personas y que lógicamente aprovecha la materia prima de esta zona de Vegas Altas. Esa fábrica tiene un gran arraigo local, ya que se construyó en 1975 y comenzó a funcionar dos años después. Precisamente en noviembre del año pasado, cuando la marca celebró su sesenta aniversario, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, realizó una visita a esta fábrica de Nestlé que cuenta con alrededor de 70 empleados de forma directa y exporta el 50% de su producción a 25 países.

Las oficinas centrales de Nestlé España están en Esplugues de Llobregat (Barcelona), aunque la gran enseña de la compañía está en La Penilla de Cayón (Cantabria), donde emplea a más de 900 personas en su principal centro de producción donde elaboran harinas infantiles, cacao soluble, chocolates, leche en polvo y obleas refrigeradas, según informa ABC.

Nestlé tiene en España una amplia huella geográfica, pero también una diversificación de negocio bastante importante. Por ejemplo, en Castellbisbal (Barcelona) tiene un centro de producción especializado en alimentos para mascotas, uno de los segmentos donde la compañía ha puesto el ojo por los importantes cambios que se están dando en la sociedad.

Otro de los negocios que siempre han tenido mucha implantación es el de los platos preparados su referente es la fabada. El centro de producción de Gijón se encarga de estos elaborados que tanta fama han dado a la compañía.