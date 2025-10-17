HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Planta de Nestlé (Aquarel) en Herrrera del Duque (Badajoz). HOY

Miajadas y Herrera del Duque, pendientes del plan de ajuste de Nestlé

La multinacional de alimentación despedirá a 16.000 personas y en Extremadura tiene dos industrias, en Vegas Altas para su marca de tomate Solís y en Herrera del Duque, donde embotella el agua de Aquarel

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:33

Aún se desconoce el impacto que tendrá en España, pero el plan estratégico de Nestlé, el gigante mundial de la alimentación, contempla un ajuste de ... plantilla de 16.000 empleados de cara a los próximos dos años. A nivel global, la empresa emplea a más de 270.000 personas, de las que 4.060 desarrollan su labor en España. Y aunque aún no hay detalles concretos, Extremadura podría sufrir esos ajustes, ya que por volumen de empleados, sus dos embotelladoras de agua para su marca Aquarel, en Viladrau (Gerona) y Herrera del Duque (Badajoz), donde Nestlé tiene una fuerte presencia, suman cerca de 400 empleados. En el caso de la planta extremeña esta comenzó a funcionar en 2004.

