Medio Ambiente rechazó otro proyecto de Orica en Huelva

Orica Explosivos Industriales pone en valor que en el proyecto de Escurial no se desarrollarán «en ningún momento procesos productivos en la instalación», por lo que la actividad en su fase de funcionamiento no generará ningún tipo de residuo. De esta forma subraya que se trata de un espacio para almacenamiento de material y vehículos, no una fábrica fija al uso.

«Este tipo de instalaciones constituyen un beneficio para el medio ambiente comparadas con las antiguas instalaciones que se venían proyectando en España», enfatiza la multinacional del sector de la industria química.

«El proceso productivo se desarrollará en la cantera o mina dónde se vayan a utilizar los productos, quedando totalmente destruidos una vez empleados y por lo tanto no generando residuo alguno», remata. Para Orica este es un sistema que se utiliza en más del 90% de los países y que en España «está comenzando a instalarse debido precisamente a sus beneficios para el medio ambiente».

Este año Orica también planteó un proyecto de fábrica móvil de explosivos en España. En la localidad onubense de El Campillo, en la comarca minera de Riotinto. Generó polémica por situarse próximo a una presa de relaves (que se utiliza para almacenar el agua y los desechos derivados del proceso de extracción de una mina).

En El Campillo, el depósito de explosivos se diseñó con una capacidad máxima de materia explosiva de 50.000 kilos y 200.000 detonadores.

El proyecto onubense fue rechazado por Transición Ecológica según refleja su web de evaluación ambiental.