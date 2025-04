Los médicos extremeños alertan de que la temporada de gripe se prevé más dura

Los médicos extremeños prevén una temporada de gripe «más dura e intensa este año» y, ante eso, el SES ya tiene todo listo para ... comenzar la campaña de vacunación este lunes. Dosis preparadas en los centros de salud y agendas de Enfermería con espacios reservados para citas y recibir el pinchazo.

«En la zona austral ha habido más gripe que otros años y lo que pasa allí nos permite hacernos una idea de lo que puede suceder aquí. Su invierno ha sido malo y tienen que estar preparadas la Administración y la población», apunta Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres y director del centro de salud Sebastián Traba de la capital cacereña.

«Las previsiones son poco optimistas, con una incidencia elevada en el hemisferio sur, si se cumplen es posible que volvamos a ver el colapso en los centros de salud», afirma Luis Tobajas, médico de Familia del centro San Jorge, en Cáceres. «Se prevé un año complicado y el pico puede llegar a finales de diciembre o principios de enero», añade.

Lo que cuentan los doctores lo confirman los datos. El invierno en Australia y Nueva Zelanda, que acaba de terminar, ha dejado la peor temporada de gripe por el número de casos registrados (341.742). Es una cifra que supera a los años anteriores y, eso, según los especialistas, da pistas de lo que puede suceder en el hemisferio norte. «Los vacunólogos están muy pendientes de lo que pase allí por si aparecen cepas emergentes», explica Robles.

Es más, la Organización Mundial de la Salud toma como referencia esas cepas circulantes en un hemisferio para establecer recomendaciones vacunales en el opuesto.

«Hay que vacunarse porque es la mejor prevención, y no olvidemos la mascarilla ante el menor síntoma» Evelio Robles Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres

También puede que haya influido la disminución de la cobertura vacunal en la zona austral y esperan que aquí no suceda lo mismo. «Es muy importante vacunarse. Lo que tenemos ahora son previsiones que luego pueden cumplirse o no. En este caso esperemos que no, pero por eso la Administración y los ciudadanos tienen que poner todo de su parte», indica Robles.

«Hay que vacunarse porque no hay mejor forma de prevenir sobre todo en la población más vulnerable, así como en quienes están tratando o en compañía continua con ellos», indica Robles, que también hace un llamamiento al lavado de manos continuo y al uso de la mascarilla. «Ha funcionado muy bien y ante el mínimo síntoma catarral pedimos que las personas se pongan esta protección».

Precisamente, el objetivo es aumentar la cobertura vacunal. «Hemos notado cierto desasosiego a la vacunación a raíz de la covid. Parece que ya se nos han olvidado las medidas preventivas que tan bien funcionaron», lamenta Tobajas.

Los objetivos del SES

Los médicos de Familia de la región ya están informando sobre todo a los pacientes de más de 60 años, a quienes tienen patologías de riesgo y a sus cuidadores de que la campaña de vacunación empieza este lunes.

Se prolongará hasta el 31 de enero y el SES se ha marcado como objetivo lograr inmunizar del 75% en mayores y personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. También se recomienda la vacunación de la gripe a la población menor de 60 años fumadora.

«La previsión es poco optimista. Si se cumple es posible que volvamos a ver el colapso en los centros de salud» Luis Tobajas Médico de Familia

Este año habrá dos novedades. La primera es que se va a administrar la vacuna de alta carga, (Efluelda), que es la que mayor protección ofrece, a toda la población de 70 y más años, además de a las personas residentes en centros de mayores y sociosanitarios de 60 y más edad.

La otra novedad es que, aunque desde la temporada pasada se recomienda la vacunación frente a la gripe en población sana entre seis y 59 meses, este año por primera vez se va a administrar la vacuna intranasal a niños de entre 24 y 59 meses. Esta presenta una serie de ventajas sobre la intramuscular. Genera inmunidad a nivel mucoso, por lo que limita de manera más efectiva la replicación del virus.

275.300 Las vacunas Es el número de dosis contra la gripe que el SES tiene preparadas. Va a administrar la vacuna de alta carga, (Efluelda), que es la que mayor protección ofrece, a la población de 70 y más años, además de a todas las personas residentes en centros de mayores y sociosanitarios de 60 y más años.

El objetivo es que la vacunación contra esta enfermedad sea mayor en este grupo, pues apenas el 30% de los niños de entre seis y 59 meses se vacunaron el año pasado. Los pequeños de seis a 24 meses tendrán que seguir vacunándose con la inyección

Además, tras el éxito de la vacunación de tarde sin cita previa el año pasado, el SES habilitará centros de salud, pertenecientes a cada área, para vacunar de manera extraordinaria a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la covid. La fecha aproximada será la segunda quincena del mes de noviembre.

En esta campaña, el SES ha invertido 3,4 millones de euros en la compra de 275.300 dosis de vacuna para la gripe.