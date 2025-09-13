Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda Consulta quiénes son los 58 contribuyentes que deben más de 600.000 euros

La lista de grandes morosos con Hacienda, publicada en junio de 2025, recoge 58 nombres vinculados a Extremadura, entre los que figuran también personas de otras comunidades con relaciones mercantiles en la región. Se trata de grandes sociedades, empresarios y hasta algún artista que acumulan deudas superiores a los 600.000 euros.

Para aparecer en el listado no basta con superar dicha cifra, las deudas deben cumplir varios requisitos. En concreto, no haber sido abonadas una vez finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, permanecer pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 y no encontrarse aplazadas o suspendidas por motivos legalmente previstos.

A ello se añade lo señalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a que las deudas y sanciones tributarias sean firmes para poder figurar en la relación. El documento incluye, además de los deudores principales, a los responsables solidarios. En algunas ocasiones, puede pasar que la empresa deudora ya no exista o se encuentre en proceso de liquidación pero la deuda se mantiene.

En total, los morosos extremeños adeudan aproximadamente 128 millones de euros. Una cifra que, aunque resulta elevada, se diluye frente a los 16.100 millones que acumulan en conjunto los españoles. Por otra parte, la Agencia Tributaria contabilizó un total de 5.997 contribuyentes morosos, de modo que los vinculados a Extremadura apenas representan el 1% del total.

Liderando el ránking se encuentra Javier Sánchez Muñoz, con una deuda de 35.352.992 euros. Aunque no es de origen extremeño, es el administrador único de Placentina de Color SL, una empresa ubicada en Plasencia desde 1993 que se dedica a la realización de todo tipo de trabajos fotográficos y de vídeo. Claro que, al tratarse de una deuda a título personal, esta no debería afectar a las empresas que dirige.

Entrando de lleno en el mercado extremeño, la empresa que más dinero debe a Hacienda es Global Invest Agrotech SL, con 13.996.643,93 euros. Ubicada en La Albuera, Badajoz, fundada en el año 2015 se encuentra en liquidación y se dedica a la compra y venta de participaciones sociales de otras compañías, así como a la gestión, dirección y administración de las mismas.

Le siguen la Red Extremeña de Gasoil S.L., con 7.409.504,33 euros, y el C.P. Mérida S.A.D., con 4.854.956,25 euros. La primera tiene su domicilio fiscal en Mérida y, como su nombre indica, se dedica al comercio al por mayor de gasolinas, gasóleos, aceites, carburantes y gases. Sus administradores son Jorge Víctor Mingorance Zafra y Teodomiro Fuentes Velázquez, quienes también dirigen otra empresa de mantenimiento naval en Mérida.

En cuanto al Club Polideportivo de Mérida, nunca pagará su deuda, ya que desapareció hace varios años. Posteriormente se refundó como Mérida AD, el actual equipo de fútbol de la ciudad.

La construcción y las actividades inmobiliarias son los más afectados

Si se excluyen las deudas a título personal (17), el sector más endeudado en la región es el de la construcción y las actividades inmobiliarias. Esta situación no resulta novedosa y, de hecho, se repite en la mayoría de las comunidades autónomas. Muchas de estas empresas, tanto a nivel nacional como autonómico, se encuentran extinguidas o en proceso de liquidación.

Por ejemplo, Protech Extremadura SL, dedicada a la construcción de edificios residenciales y ubicada en Don Benito, se encuentra actualmente en liquidación con una deuda de casi tres millones de euros.

De cerca le sigue el comercio, con empresas como Red Extremeña de Gasoil S.L., mencionada anteriormente, y el sector industrial, donde el mayor moroso es Andope Monterrubiana, una fábrica de aceite de oliva que debe casi dos millones de euros.

Además de los sectores tradicionales, también es posible encontrar mancomunidades entre los nombres de la lista, como la Mancomunidad de Municipios Los Molinos, o medios de comunicación, como Extremadura Multimedia S.L.

Entre las personalidades que aparecen en la lista destacan dos administradores dedicados al negocio del vino en la región, además de empresarios del sector de la construcción, del comercio de combustibles y un escultor, entre otros.

Almendralejo, conocido por sus bodegas, registra varias que podrían verse afectadas por las deudas. En primer lugar, Olalla Morán Morán, administradora y socia única de Bodegas Orotinto y propietaria de Bodegas Triana, debe 1.588.233 euros a Hacienda. Por otro lado, además de su actividad en el sector enológico, también posee una empresa en el sector de la construcción e inmobiliario.

En segundo lugar, Enrique Acosta Rodríguez, vecino de Almendralejo, ha llegado a tener entre 10 y 12 empresas dedicadas a las excavaciones, plantas de hormigón y reciclaje, y debe un total de 1.770.165 euros. De todos sus emprendimientos, es especialmente conocido por la empresa familiar Bodegas Sani, que administra desde 2016.

Por último, es destacable la figura de Juan Benito Cuevas Lozano, un conocido escultor de Quintana de la Serena famoso en la región por su estatua de Porrina de Badajoz. El artista debe 735.586 euros a la Agencia Tributaria.

A nivel nacional, la mayoría de los deudores también son personas jurídicas, concretamente 4.920 empresas que deben 14.558 millones de euros. Los 1.077 restantes son personas físicas, que adeudan 1.579 millones de euros. Entre ellos se encuentran personalidades conocidas, como los cantantes Isabel Pantoja y Bertín Osborne.