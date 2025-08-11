HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de un acto público en Cáceres en favor de la lactancia materna. HOY

Solo el 31% de los lactantes en la región sigue con leche materna después de los 6 meses de vida

La Asociación de Matronas de Extremadura reclama a la Junta que potencie la lactancia materna: «Es una inversión en salud»

A. B. Hernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:14

Políticas que impulsen y potencien la lactancia materna en la región. Es la demanda que lanzan a la Junta las matronas extremeñas ... con motivo de la celebración de la semana mundial que este año lleva por lema 'Priorizamos la lactancia materna: construyendo sistemas de apoyo sostenibles'.

