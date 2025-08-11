Solo el 31% de los lactantes en la región sigue con leche materna después de los 6 meses de vida

Políticas que impulsen y potencien la lactancia materna en la región. Es la demanda que lanzan a la Junta las matronas extremeñas ... con motivo de la celebración de la semana mundial que este año lleva por lema 'Priorizamos la lactancia materna: construyendo sistemas de apoyo sostenibles'.

«Desde la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas queremos alzar la voz y llamar la atención sobre la realidad que vive nuestra región», explica el colectivo que preside Cristina Franco.

«En Extremadura la inversión gubernamental en políticas activas de apoyo a la lactancia materna sigue siendo insuficiente». Solo dos hospitales de la región, el de Cáceres y el de Mérida, y este último recientemente, se han adherido a la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).

Una baja adhesión que, según las matronas, «contrasta con las recomendaciones internacionales, que abogan por integrar el apoyo a la lactancia desde el embarazo y más allá del alta hospitalaria, en todos los niveles del sistema de salud».

Defienden que la alimentación del niño basada en leche materna aporta numerosos beneficios al lactante, la mujer e incluso la sociedad. «Existe evidencia de calidad que asocia la lactancia materna con una reducción de las infecciones en el niño, del riesgo de desarrollo de obesidad y diabetes, con una reducción de la mortalidad por el síndrome de muerte súbita o por enterocolitis necrotizante en el caso de prematuros», concretan desde el colectivo.

En cuanto a las mujeres que dan de mamar «se benefician de una reducción del riesgo de desarrollo de cáncer de mama, ovario y endometrio, del riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, y además parecen tener un mejor bienestar, considerándose la lactancia materna un factor protector de la desmineralización ósea y la depresión postparto».

Ahorro anual

Además, añaden, «para las familias la alimentación del niño con leche materna supone un coste económico cero y, a su vez, la sociedad se beneficia del ahorro en costes sanitarios asociados al efecto protector de la salud de la leche materna; con estimaciones de un ahorro de más de 51 millones de euros al año para el Sistema Sanitario Español si la tasa de lactancia materna exclusiva a los 6 meses aumentara al 50% en nuestro país».

Reivindican que la promoción de la lactancia materna debe ser entendida como una medida prioritaria en el ámbito de la salud pública, «y es por ello que la Organización Mundial de la Salud enfatiza sus esfuerzos en conseguir que un mayor número de niños sean alimentados con leche materna, habiendo establecido hace años como objetivo de salud, que al menos el 50% de los niños sean alimentación con lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida para este mismo año».

La situación de la región está alejada de este objetivo. Los datos preliminares de un estudio que se está desarrollando en el Hospital de Cáceres, donde existe un comité de lactancia consolidado y una trayectoria más larga en la implementación de prácticas IHAN, reflejan que un 76,3% de los recién nacidos son alimentados con lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria.

«Una cifra prometedora que, sin embargo, cae hasta el 31,3 % a los seis meses», lamentan las matronas extremeñas, lo que empaña el hecho de que tras el alta hospitalaria un alto número de lactantes continúan alimentándose en exclusiva con la leche de sus madres.

«Ese 31,3% es una cifra muy alejada de las recomendaciones de la OMS y evidencia la falta de un sistema de apoyo sostenido en el tiempo, especialmente en el ámbito comunitario y laboral», critican. «Tal como señala la Alianza Mundial para la Acción en Favor de la Lactancia Materna, un sistema de apoyo sostenible a la lactancia debe ir más allá del hospital y extenderse a la comunidad, al lugar de trabajo y a las políticas públicas».

En Extremadura, denuncian, la promoción de la lactancia materna ha sido sostenida en gran medida «gracias al compromiso de profesionales implicados que, con un escaso apoyo institucional, han impulsado en sus centros la creación de comités de lactancia, consultas de lactancia, grupos de apoyo a las mujeres en el postparto o han invertido en ampliar su formación para mejorar el acompañamiento a la diada madre-lactante».

Apoyo institucional

Los grupos de apoyo a la lactancia que existen desde hace décadas en la región han sido un pilar fundamental para acompañar a las mujeres en su decisión de amamantar.

Pero las matronas creen que es momento de que «el Gobierno de Extremadura asuma su responsabilidad en materia de salud pública y apueste decididamente por la promoción y el apoyo a la lactancia materna, respaldando a los profesionales que ya están dando pasos adelante y, sobre todo, a las mujeres que optan, en ocasiones contra viento y marea, por dar a sus hijos el mejor regalo: su leche».

La construcción de sistemas sostenibles, inclusivos y eficaces en apoyo a la lactancia materna no puede recaer únicamente en la voluntad individual de las mujeres ni en el esfuerzo aislado de profesionales, a juicio de las matronas extremeñas. «Es hora de que las políticas públicas estén a la altura del compromiso que madres, profesionales sanitarios y comunidades llevan demostrando durante años», insisten.

«Extremadura no puede quedarse atrás. La lactancia materna es un derecho, una inversión en salud y una responsabilidad colectiva», concluyen.