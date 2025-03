El matrimonio desalojado en Jarandilla de la Vera: «Pensé que nos moríamos»

Mucho más que un susto. «Hemos pasado miedo, mucho miedo, porque pensé que nos moríamos», dice Paco Núñez, el hombre que junto con su ... esposa Mariángeles han tenido que ser desalojados esta madrugada por la riada que la rotura de una balsa ha provocado en Jarandilla de la Vera.

«Estábamos acostados y dormidos, pero me desperté sobre las cuatro y media de la madrugada o algo así, porque escuché mucho ruido», cuenta Paco. «Me levanté, me asomé por la ventana y lo que vi fue una riada como en Valencia, con coches golpeándose unos con otros y cada vez más agua; reventó la puerta del taller, empezaron a salir las herramientas, las ruedas, las baterías... Pensé que no íbamos a poder salir de allí, que el agua rompería el edificio y nos arrastraría».

Paco llamó a su hija Cristina y al 112. «Yo tardé un minuto en llegar desde mi casa hasta el taller, veía a mis padres en el balcón, pero no podía hacer nada, había mucha agua, ellos me decían que no me metiera y yo solo sentía impotencia».

Los bomberos fueron quienes con una cuerda lograron sacar al matrimonio. «Nos metimos en el agua, congelada a esa hora, y salimos con ellos de la casa, de nuestro piso que está ubicado encima del taller», cuenta el hombre. «Nos fuimos a otro que tenemos en el pueblo y allí nos cambiamos de ropa y entramos en calor». Pero, aun así, «seguíamos con el miedo en el cuerpo hasta que poco a poco nos hemos ido relajando. Lo importante es que estamos vivos, es así, pero lo hemos perdido todo».

«Yo pido a la Junta altura de miras», dice su hija Cristina. «El charco en el que se ha producido la rotura es de su propiedad y con lo que ha llovido, se debería haber revisado, hacer un mantenimiento, porque las cosas hay que cuidarlas sin esperar a que ocurra una tragedia».

Paco cumplirá los 65 años en noviembre. «A mi padre le quedaban solo unos meses para jubilarse y ahora parece que lo tendrá que hacer de forma anticipada, hemos perdido en media hora el negocio de toda una vida así que sí, pido a la Junta que esté a la altura de lo que nos ha ocurrido».