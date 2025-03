El alcalde de Jarandilla: «Si se hubiera roto el muro de la balsa hubiera sido una catástrofe»

La rotura de la balsa de Jarandilla de la Vera esta madrugada ha producido una riada en el pueblo que ha generado múltiples daños materiales ... pero no personales. «Si se hubiera roto el muro de la balsa, hubiera sido una catástrofe, pero afortunadamente no ha ocurrido», dice Fermín Encabo, alcalde de la localidad verata.

El agujero se ha producido, aún por motivos que se desconocen, en la mitad de la balsa, lo que ha motivado que los más de 300.000 litros acumulados en la misma, de uso para la comunidad de regantes, hayan salido poco a poco. «Aún así han ocasionado una riada a su paso hasta la garganta, que está al otro lado de la carretera», explica el alcalde.

Precisamente la carretera que comunica Jarandilla con Navalmoral de la Mata, el tanatorio del pueblo y los talleres El Cristo son las infraestructuras más dañadas por el agua, que ha obligado al desalojo esta madrugada de los dueños de los talleres. «Paco y Mariángeles están bien, han tenido que ser atendidos por los nervios que han pasado, pero se encuentran bien».

Por eso Fermín Encabo quiere transmitir un mensaje de tranquilidad: «No ha habido daños personales que es lo importante y por eso el mensaje de tranquilidad». No obstante, reconoce también, «estoy preocupado desde que a las cinco de la madrugada me llamó el 112 y me dijo que la balsa se había reventado».

Ver 14 fotos Algunos de los daños causados por la riada en Jarandilla de la Vera. HOY

«Es la primera vez en 30 años que hemos tenido un problema con este embalse, pero ahora habrá que ver si tiene arreglo y cómo», indica el alcalde. Por el momento técnicos de la Junta están evaluando si es posible reabrir al tráfico la vía atravesada por el agua. «No parece a simple vista que haya problemas, pero se necesita un estudio de los técnicos para determinar si se abre o no, porque se trata de una carretera que soporta tráfico pesado».

También la evaluación de riesgos alcanzará a los dos edificios afectados por la riada, tanto el tanatorio como los talleres. «Hay que ver si corren algún riesgo por el daño que les ha generado el agua, que ha arrastrado unos treinta vehículos que había en los talleres precisamente». Aun así es el único tramo, a la salida del pueblo, que se ha visto afectado por la tromba. «Porque afortunadamente la rotura se ha producido en la mitad de la balsa y el muro no se ha visto afectado».

Además de técnicos de la Junta, los consejeros Abel Bautista e Ignacio Higuero; el responsable del 112, Fernando Manzano; el diputado de Infraestructuras, Luis Fernando García Nicolás; y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visitan esta mañana la zona afectada.