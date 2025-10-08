Mascotas pequeñas, viajes a 50 euros y menos destinos en la oferta del Imserso hasta el viernes

J. López-Lago Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

Mascotas de hasta diez kilos incluido el transportín, viajes por solo 50 euros si se reúnen determinadas condiciones de renta o incapacidad, un coste extra de cien euros para segundos y sucesivos viajes en la misma temporada y la diferenciación entre temporada alta y baja son algunas de las novedades a nivel nacional en los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Así se lo están explicando desde esta mañana a los jubilados extremeños, en torno a 60.000, muchos de los cuales ya han empezado a acudir a las agencias de viaje. Tras la carta recibida en septiembre con el día (8 o 9 de octubre) y el tipo de destino (costa, islas o interior), en Extremadura pueden formalizar su preferencia de vacaciones hoy miércoles o mañana jueves. El viernes, día 10, también se puede optar a los viajes sobrantes. De momento, según observa la agente Maribel Bermejo, de Viajes Traventure y que lleva más de veinte años gestionando este tipo de turismo diseñado para los mayores, «este año hay menos oferta, sobre todo en cuanto a destinos en el norte».

Los viajes del Imserso se enmarcan en tres categorías. Uno es el de costas insulares, que abarca Canarias y Baleares, «la opción preferida por los extremeños porque además se puede hacer en cualquier época del año cuando para el resto todo el mundo prefiere la primavera», apunta Bermejo. Un viaje de ocho días (7 noches) a Canarias sale por 378 euros y por 478 si es en octubre, mayo o junio.

La segunda categoría es costa peninsular, que este año son en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Aquí un viaje de 8 días (7 noches) sale por 244 euros en temporada baja y cien euros más si es temporada baja. «Este año para los destinos de Gerona y Tarragona este año hay avión directo a Barcelona desde Badajoz», destacan desde Traventure.

La tercera categoría es turismo interior, denominado turismo de escapada y dividido en viajes culturales, turismo de naturaleza y ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Aquí un circuito cultural de seis días (5 noches) sale por 312 euros en temporada baja y por cien euros más en alta. Todos los precios están sujetos a variaciones según el tipo de hotel, si son con o sin transporte o el tipo de habitación. De hecho en el caso de quienes deseen llevar mascota (excluidas las potencialmente peligrosas) los usuarios que no viajen con un acompañante deberán alojarse en una habitación doble de uso individual haciéndose cargo de los suplementos correspondientes.

Sobre los viajes a 50 euros, se reservan 7.447 plazas en toda España que son para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que hayan alcanzado mayor puntuación en los criterios de valoración que establece el Imserso.

A nivel extremeño, lo que han notado las agencias es que han salido pocos destinos. «Desde Badajoz este año no hay Salamanca, Granada León o Zamora sino prácticamente todo Andalucía, donde los pueblos blancos los tienen ya vistos la mayoría, más Talavera de la Reina. Tampoco hay Valencia o Castellón. En cuanto a la provincia de Cáceres, que sí tiene Castellón o Alicante, pero en autobús primero y luego en tren cuando el año pasado había vuelos, no tiene este año Tarragona ni Gerona», observaba esta mañana María José González, de una agencia de Valdepasillas.

Una persona esta mañana ante un cartel de una agencia en la barriada de Valdepasillas de Badajoz.

De manera general, otra cosa que notan en las agencias consultadas es que los mayores están cada vez en mejor forma y van más por libre, por eso se eligen cada vez más viajes que no incluyen el transporte y las visitas guiadas algunos los hacen por su cuenta y se mueven en transporte público porque la gente ya ha viajado mucho. Según Maribel Bermejo, en los últimos años el turismo que más ha crecido en el Imserso es el de interior.

Carmen, Sagrario y Mariángeles son tres amigas que han hecho la reserva esta mañana después de dos años en que se quedaban sin destino. «Hemos elegido Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo y saldrán en autobús desde Badajoz. Queríamos Gerona, que tiene avión directo pero nos han dicho que es difícil que haya plaza. Este año han salido muy pocos viajes», decían este miércoles a la salida de una agencia de Badajoz.

Según explican desde el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, además de apoyar el turismo nacional para evitar la estacionalidad, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) desarrolla el Programa de Turismo para personas mayores y mantenimiento del empleo, como servicio complementario de las prestaciones del sistema de Seguridad Social, para el cumplimiento de sus competencias y objetivos fijados en el ámbito del envejecimiento activo.

