El PSOE exige al PP que diga «a cambio de qué» negocia con Vox la Junta

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, apremió ayer a la líder del PP regional, María Guardiola, a cerrar el acuerdo con Vox ... para gobernar en la región, si bien le instó a que «no se esconda» y aclare las bases sobre las que se sustentan dichas negociaciones.

En una rueda de prensa en Mérida, Vega subrayó el compromiso de los socialistas con «no dilatar los tiempos», como demuestra la convocatoria del pleno de constitución de la Asamblea para el 20 de junio por parte del presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara. «Es importante no alargar los procesos para ayudar a la estabilidad política en Extremadura», recalcó Vega, quien insistió en que la región no merece «perderse en semanas de una especie de limbo político que no beneficia a nadie».

Por tanto, exigió a quienes han iniciado la negociación para gobernar en la región «que se aclaren» porque «la gobernabilidad de Extremadura no es un juego» y los extremeños necesitan «saber qué va a pasar».

Así, y una vez conocido por Vox que ya se ha iniciado la negociación, recalcó que a los socialistas les «surge la duda de por qué se está escondiendo» y no es la presidenta del PP la que lo está contando, puesto que «cuando no hay transparencia, hay opacidad, y cuando hay opacidad, es que hay algo que ocultar».

Una vez conocido el inicio de las conversaciones, los socialistas preguntan «a cambio de qué están negociando», ante lo cual esperan que María Guardiola sea «un poquito más responsable y más respetuosa», así como que «no se esconda».

«Necesitamos y queremos saber cuánto tiempo tienen pensado mercadear con el gobierno de la Junta», insistió la portavoz socialista e instó a Guardiola a que «no le dé vergüenza, que asuma la situación y que dé las explicaciones oportunas».

Miedo a perder inversiones

Más explicaciones, añadió, y «menos infundir miedo» respecto a la viabilidad de las inversiones en Extremadura a causa de la convocatoria electoral del 23 de julio, señaló Vega, quien remarcó que un proceso democrático como el convocado no tiene incidencia. Así, los socialistas garantizan que «ni una sola de las inversiones previstas corren peligro a día de hoy», ya que estas dependen, en primer lugar, del «inmenso trabajo» que ha realizado el PSOE encabezado por Vara, y también de la «estabilidad política» que reclama a la líder popular.

«Extremadura no necesita miedos, necesita certezas», reafirmó Vega, quien espera de Guardiola que «haga lo que tiene que hacer» y que diga «cómo pretende gobernar Extremadura, y a cambio de qué», porque los extremeños «no se merecen esta especie de mercadeo clandestino».

Sobre la constitución este sábado de los ayuntamientos de la región tras las elecciones del 28-M, detalló que hay 40 que están pendientes de pactos, si bien no ahondó en las conversaciones. «Cada municipio, cada negociación, es un mundo», remarcó.