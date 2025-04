El terreno que pisamos

Comenta Compartir

La primera vez que el Diario HOY me dedicó una página tenía tan solo 10 años y, sin saberlo, estaba haciendo política. Porque todo lo ... que hacemos diariamente acaba defendiendo una manera de entender la vida y de vivirla. Era 1989 y, en vísperas del Día de Extremadura, entregué una carta al entonces alcalde de Cáceres, Carlos Sánchez Polo. Lo hice junto a una docena de niños de toda la ciudad y el periódico se hizo eco de nuestras reivindicaciones. Queríamos una pista de patinaje y un circuito para montar en bicicleta en el Paseo de Cánovas. No entendíamos por qué los mayores lo llamaban 'Parque Infantil' si no podíamos patinar, montar en bici ni jugar a la pelota. Y así se lo trasladamos a nuestro alcalde.

Yo llevaba aquel día una camiseta con una cara sonriente, un smiley. Aquel logo que hoy ha vuelto a estar de moda ya fue todo un símbolo en la década de los 80. Estaba relacionado con el acid house, una música más arraigada a Reino Unido que a España, pero que estéticamente trascendió a los mercadillos y grandes centros comerciales de muchas ciudades europeas. Cáceres incluida. Aquella cara sonriente también representaba, sin saberlo, una manera de entender la vida y de vivirla. Éramos niños y queríamos jugar en la calle. Así que, además de la carta con nuestras peticiones, le cantamos a Sánchez Polo una coplilla que decía así: «En la villa de Cáceres los niños quieren parques y el alcalde se ha pensado que están locos de remate». Sánchez Polo se mostró receptivo y acabó prometiéndonos unas pistas de patinaje y bicicleta en el Parque del Príncipe porque en Cánovas era 'difícil'. Aquel día aprendí una lección. No pudimos conseguir todo lo que queríamos, pero sí más de lo que teníamos. Aprendí la importancia del diálogo y de que todos los días existe la posibilidad de cambiar algo. Han pasado más de tres décadas de aquella jornada y, aunque parezca que la recuerdo como si fuera ayer, lo cierto es que jamás podría acordarme de tanto detalle si no fuera porque conservo un recorte de prensa de aquel artículo titulado 'Y los niños se acercaron al alcalde…'. Porque el Diario HOY lleva 90 años informando y contando lo que ocurre en el terreno que pisamos. La historia de Extremadura no se entiende sin su prensa local y regional. No se entiende sin el Diario HOY. A lo largo de todos estos años, sus periodistas, a través de sus noticias y reportajes, han recogido nuestras vivencias y nos han hecho testigos del mundo en el vivimos y de los cambios sociales que afrontamos. En 90 años los extremeños hemos llorado por guerras, catástrofes y pérdidas humanas. Hemos sentido en nuestros bolsillos las crisis económicas. También hemos denunciado unidos muchas injusticias, sobre todo en infraestructuras, y hemos defendido derechos sociales y mejoras laborales. Y, por supuesto, hemos celebrado avances, victorias y buenas noticias Un ciudadano consciente e informado siempre será más participativo y estará más involucrado en las decisiones públicas. Y gracias a las páginas del Diario HOY, muchos ciudadanos lo están. Porque la prensa regional también crea tejido social y democrático. Y tiene el deber de velar por la democracia. Yo lo estaba con 11 años cuando decidí llevarle una carta al alcalde y lo estoy ahora, como presidenta de la Junta de Extremadura. Entiendo la política como una herramienta para ayudar a las personas y soy consciente de que quien te vota, lo hace para que le ayudes y no para que le perjudiques. Es por ello por lo que decidí recorrer toda Extremadura y recoger las reivindicaciones de todos los extremeños que pude. Quiero contribuir a construir un tiempo nuevo para nuestra tierra desde las instituciones. Un tiempo alejado de la resignación, de la apatía y centrado en dar respuestas a las preocupaciones y a los retos que los ciudadanos me trasmitieron. Tenemos la mejor tierra para vivir y aspiro a que también lo sea para emprender, para trabajar, para estudiar y para invertir. Extremadura encara ahora una etapa de transformación y estoy segura de que el Diario HOY, que también ha hecho un gran esfuerzo por modernizarse e incorporarse a las nuevas narrativas y a los cambios comunicativos que marcan las nuevas tecnologías, lo contará con la misma precisión y rigor que lo hizo a finales de los años 80, cuando dio a conocer nuestra carta al alcalde. El Periodismo es un bien común que ayuda a mejorar nuestra sociedad a través de la verdad. Cuando la verdad prevalece, la confianza en la democracia y las instituciones se ve fortalecida. Larga vida al Diario HOY. Por otros 90 años más conectando a los extremeños del pasado, del presente y del futuro. Volver al inicio del especial 90 años anticipando el mañana

